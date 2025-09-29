Jarosław Wałęsa z emocjonalnym wpisem. „Wszystkiego najlepszego, Tato!”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-09-29 16:28

Lech Wałęsa obchodzi dziś swoje 82. urodziny. Były prezydent RP i laureat Pokojowej Nagrody Nobla świętuje ten wyjątkowy dzień daleko od kraju, w amerykańskim stanie Ohio, gdzie przebywa obecnie w Cleveland. Z tej okazji jego syn, Jarosław Wałęsa, zamieścił w sieci wzruszające słowa, które poruszyły internautów.

Jarosław Wałęsa, Lech Wałęsa

i

Autor: Marcin Gadomski/Super Express

„Przede wszystkim mój kochany Ojciec”

Jarosław Wałęsa opublikował w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z ojcem i współpracownikami. Na fotografii widać jubilata siedzącego za stołem w otoczeniu flag Polski i Unii Europejskiej. Wpis opatrzył pełnymi emocji słowami skierowanymi do legendarnego lidera „Solidarności”.

– Dziś 82. urodziny obchodzi Lech Wałęsa – pierwszy demokratyczny prezydent III RP, pierwszy polski laureat Pokojowej Nagrody Nobla, a przede wszystkim mój kochany Ojciec. Wszystkiego najlepszego Tato! – napisał Jarosław Wałęsa. 

Publikacja szybko zyskała ogromne zainteresowanie internautów. W komentarzach pojawiły się tysiące życzeń i wspomnień, a wiele osób podkreślało historyczną rolę byłego prezydenta w przemianach ustrojowych Polski.

82. urodziny w Ohio

Choć zwykle swoje urodziny spędza w Gdańsku, tym razem Lech Wałęsa świętuje w Stanach Zjednoczonych. Były prezydent przebywa obecnie w Cleveland w stanie Ohio, gdzie bierze udział w spotkaniach z Polonią i przedstawicielami amerykańskich środowisk akademickich. To właśnie tam łączy świętowanie swojego jubileuszu z kolejnymi wystąpieniami publicznymi.

Obecność Wałęsy w USA nie jest przypadkowa, legendarny przywódca „Solidarności” od lat utrzymuje bliskie relacje z tamtejszą Polonią i regularnie odwiedza Stany Zjednoczone, uczestnicząc w debatach dotyczących demokracji, wolności i praw człowieka.

Legenda polskiej demokracji

Ziobro w końcu stanął przed komisją śledczą. Mocny wpis Beaty Szydło! "Zbyszku"

Lech Wałęsa to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnej historii Polski. W 1983 roku został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla za pokojową walkę o prawa pracownicze i demokratyzację kraju. W latach 1990–1995 pełnił funkcję pierwszego demokratycznie wybranego prezydenta III RP.

Mimo upływu lat wciąż aktywnie uczestniczy w życiu publicznym, komentuje bieżące wydarzenia polityczne, zabiera głos w sprawach międzynarodowych i regularnie spotyka się z młodymi ludźmi na całym świecie.

Poniżej galeria: Wałęsa podbija Amerykę

Polityka SE Google News
Wałęsa podbija Amerykę
35 zdjęć
2025_09_29_Express Biedrzyckiej Zbigniew Bogucki
Sonda
Lubisz Lecha Wałęsę?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LECH WAŁĘSA
JAROSŁAW WAŁĘSA