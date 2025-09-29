Jarosław Wałęsa z emocjonalnym wpisem. „Wszystkiego najlepszego, Tato!”

„Przede wszystkim mój kochany Ojciec”

Jarosław Wałęsa opublikował w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z ojcem i współpracownikami. Na fotografii widać jubilata siedzącego za stołem w otoczeniu flag Polski i Unii Europejskiej. Wpis opatrzył pełnymi emocji słowami skierowanymi do legendarnego lidera „Solidarności”.

– Dziś 82. urodziny obchodzi Lech Wałęsa – pierwszy demokratyczny prezydent III RP, pierwszy polski laureat Pokojowej Nagrody Nobla, a przede wszystkim mój kochany Ojciec. Wszystkiego najlepszego Tato! – napisał Jarosław Wałęsa.

Publikacja szybko zyskała ogromne zainteresowanie internautów. W komentarzach pojawiły się tysiące życzeń i wspomnień, a wiele osób podkreślało historyczną rolę byłego prezydenta w przemianach ustrojowych Polski.

82. urodziny w Ohio

Choć zwykle swoje urodziny spędza w Gdańsku, tym razem Lech Wałęsa świętuje w Stanach Zjednoczonych. Były prezydent przebywa obecnie w Cleveland w stanie Ohio, gdzie bierze udział w spotkaniach z Polonią i przedstawicielami amerykańskich środowisk akademickich. To właśnie tam łączy świętowanie swojego jubileuszu z kolejnymi wystąpieniami publicznymi.

Obecność Wałęsy w USA nie jest przypadkowa, legendarny przywódca „Solidarności” od lat utrzymuje bliskie relacje z tamtejszą Polonią i regularnie odwiedza Stany Zjednoczone, uczestnicząc w debatach dotyczących demokracji, wolności i praw człowieka.

Legenda polskiej demokracji

Lech Wałęsa to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnej historii Polski. W 1983 roku został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla za pokojową walkę o prawa pracownicze i demokratyzację kraju. W latach 1990–1995 pełnił funkcję pierwszego demokratycznie wybranego prezydenta III RP.

Mimo upływu lat wciąż aktywnie uczestniczy w życiu publicznym, komentuje bieżące wydarzenia polityczne, zabiera głos w sprawach międzynarodowych i regularnie spotyka się z młodymi ludźmi na całym świecie.

