i Autor: Tomasz Golla/Super Express, Piotr Lampkowski/Super Express Jackowski, Ziobro

Szokująca przepowiednia

Jasnowidz Jackowski wieszczy w przepowiedni co z karierą Zbigniewa Ziobry! Właśnie TAKI los czeka go w 2023 roku!

Jak potoczą się losy ministra Zbigniewa Ziobry? Czy rok 2023 będzie dla niego szczęśliwy, czy raczej się od niego odwróci? O to, co spotka w nadchodzącym roku Zbigniewa Ziobrę zapytaliśmy jasnowidza Jackowskiego. W przepowiedni dla ministra Ziobry zobaczył on coś, co wielu zszokuje. Czy drogi Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry rozejdą się? Najnowsza przepowiednia przyszłości jasnowidza Jackowskiego zdradza, co stanie się w 2023 roku na politycznej scenie w Polsce.