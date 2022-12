i Autor: Sebastian Wielechowski/Super Express, Przemysław Szyszka/Super Express Jackowski o Trzaskowskim

Przerażająca przepowiednia

Jasnowidz Jackowski ma złe wieści dla Rafała Trzaskowskiego! Rok 2023 przyniesie mu wielki wór problemów?!

Jaki będzie rok 2023 dla Rafa Trzaskowskiego? Co czeka prezydenta Warszawy w nadchodzącym roku? W swojej wizji przyszłości dostrzegł to jasnowidz Jackowski, który tylko "Super Expressowi" zdradził, co czeka Trzaskowskiego w 2023 roku. Czy będą to dobre chwile, czy może jednak prezydent stolicy będzie musiał zmagać się z kolejnymi problemami? Przeczytaj najnowszą przepowiednię jasnowidza Jackowskiego dla Rafała Trzaskowskiego na 2023 rok.