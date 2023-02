Jill Biden była modelką. Nieznane fakty z życia pierwszej damy USA

Nie do wiary, co łączy Agatę Dudę i Jill Biden! Mało kto o tym wie

Pierwsza dama USA była modelką!

Jill Biden urodziła się 3 czerwca 1951 roku w stanie New Jersey. Już jako 15-latka zaczęła pracę kelnerki, a potem rozpoczęła naukę w Brandywine Junior College. W 1970 roku wyszła za mąż za Billa Stevensona. Razem studiowali University of Delaware. Jill postanowiła w tym czasie nieco dorobić o rozpoczęła pracę w agencji modelingowej. W tym celu przerwała naukę. Po 5 latach od ślubu jej małżeństwo się rozpadło.

Jill i Joe Biden – historia miłości

Joe i Jill Bidenowie poznali się na randce w ciemno w 1975 roku. Wówczas Joe Biden był senatorem USA. Oczarował swoją przyszłą żonę manierami. Ponoć po spotkaniu powiedziała do swojej matki, że w końcu poznała gentlemena. Choć para była w sobie zakochana, Jill pięciokrotnie odrzucała oświadczyny Joe. Wiele lat później w wywiadzie dla „Vouge’a” mówiła, że robiła to z troski o synów polityka, których matka, pierwsza żona Joe Bidena, zginęła w wypadku. Obawiała się, że chłopcy poczują, że tracą także ojca. Ponadto chciała mieć pewność, że wychodzi za tego jedynego i poświęcić się swojej karierze.

W końcu para powiedziała sobie sakramentalne „tak” 17 czerwca 1977 roku, cztery lata po śmierci pierwszej żony Joe Bidena. Pobrali się w kaplicy kwatery głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Doczekali się córki, Ashley Biden, która pzyszła na świat 8 czerwca 1981 roku.

Jill Biden – wykształcenie

Jill Biden w 1975 roku ukończyła studia na University of Delaware. Pracowała jako nauczycielka angielskiego w liceum. Sama także kontynuowała naukę. W 1981 roku ukończyła studia na West Chester University, uzyskując tytuł Master of Education, a w 1987 roku ukończyła Villanova University z tytułem Master of Arts. Po 2-letniej przerwie w pracy zaczęła nauczać uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi historii oraz uczyła angielskiego w szpitalu psychiatrycznym Rockford Center. W latach 1993-2008 była wykładowczynią na Delaware Technical Community College, gdzie sama studiowała w 2006 roku. W styczniu 2007 roku zaś uzyskała stopień naukowy doktora.

Jill Biden jako pierwsza dama

Choć w 2004 roku Jill Biden bardzo nie chciała, by jej mąż został prezydentem, w 2008 roku sama go zachęcała do startu w wyborach. Pomagała mu przy prowadzeniu kampanii w weekendy, a w tygodniu cały czas pracowała jako nauczycielka. Jako druga dama USA w 2011 roku cały czas pracowała jako wykładowczyni. Nie chciała specjalnego traktowania, co więcej, miała prosić ochroniarzy z Secret Service, by ubierali się tak, by wtopić się w tłum i nie zwracać na siebie uwagi.

Wiosną 2020 roku wzięła urlop na uczelni, by pomóc mężowi w prowadzeniu kampanii wyborczej. Cały czas podkreślała, ze nawet pełniąc funkcję pierwszej damy, nie zrezygnuje z nauczania.

