Joe Biden to drugi mąż Jill Biden! Jej pierwsze małżeństwo szybko legło w gruzach

Joe Biden i Jill Biden. Historia miłość pary prezydenckiej USA

Joe Biden i Jill Biden są małżeństwem od 17 czerwca 1977 roku, to wówczas ślubowali sobie miłość i wierność. Ich historia miłość brzmi, jak z hollywoodzkiego filmu. Gdy Joe i Jill się poznali, oboje byli po przejściach. Późniejszy prezydent USA był wówczas wdowcem i miał za sobą tragiczne wydarzenia. Jill zaś także miała za sobą małżeństwo, które legło w gruzach i zakończyło się rozwodem. Bidenowie poznali się w 1975 roku, podczas zaaranżowanej przez znajomego randki w ciemno. Biden był wtedy senatorem USA. Przyszła żona polityka, tak wspominała pierwsze spotkanie z Joe: - Pomyślałam, Boże, to nigdy się nie uda, nawet za milion lat - mówiła w wywiadzie z magazynem "Vogue", wspominając, jak zobaczyła Bidena ubranego w płaszcz i mokasyny, a wcześniej spotykała się z mężczyznami, który mieli raczej sportowy styl. Na pierwszą randkę Joe i Jill wybrali się do kina, później Biden odprowadził Jill, wówczas nazywała się Jill Jacobs, do domu i szarmancko pocałował w dłoń na do widzenia. Podobno miała potem mówić matce, że spotkała prawdziwego dżentelmena.

Tragedia Joe Bidena. Stracił ukochaną żonę Neilię w wyniku wypadku samochodowego

Joe Biden, gdy spotkał Jill na swojej drodze, miał za sobą ciężkie przeżycia. Trzy lata wcześniej, w 1972 roku, został wdowcem. Jego ukochana żona Neilia, z którą pobrał się w sierpniu 1963 roku, wraz z ich dziećmi miała wypadek samochodowy. W wyniku tragicznego zdarzenia żona Bidena i córeczka Naomi zginęły w wypadku, zaś synowie, trzyletni Beau i dwuletni Robert, trafili do szpitala. Świat Bidena się zawalił! Całe zdarzenie miało miejsce dosłownie tuż przed zaprzysiężeniem go na senatora. Tragedia mocno odbiła się na Joe Bidenie, to tego stopnia, że jak sam przyznawał później, myślał o odebraniu sobie życia: - Po wypadku zrozumiałem, że po to, by popełnić samobójstwo, wcale nie trzeba być chorym ani słabym. Wystarczy świadomość, że byłeś na szczycie góry, a potem cię z niej zepchnięto. I wiesz, że nigdy nie masz szans wrócić na szczyt - wyznał później. Na szczęście z pomocą bliskich przetrwał trudny czas.

Pierwsze małżeństwo Jill Biden. Związek z pierwszym mężem legł w gruzach

Jill Biden, gdy poznała Joe Bidena także miała za sobą małżeństwo. Ona jednak z mężem się rozwiodła. Dlaczego? Jill poznała swojego pierwszego męża Billa Stevensona, gdy miała zaledwie 19 lat. Para postanowiła studiować na University of Delaware. Po pierwszym roku studiów, Jill zaczęła pracować w agencji modelek w Wilmington, bo chciała zarobić trochę pieniędzy, ale przez to przerwała studia. W 1975 roku rozwiodła się z mężem. Rozwód był dla niej trudnym doświadczeniem: - Po rozczarowaniu związanym z moim rozwodem, miałam przeświadczenie, że nigdy więcej nie pozwolę, by moje serce znów wymknęło się spod kontroli - wspominała po latach.