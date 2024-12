Karol Nawrocki na przedświątecznych zakupach z żoną i dzieckiem. Córka wybierała upominki [ZDJĘCIA]

Te podcasty to prawdziwe perełki. Idealne do posłuchania w świąteczne dni

Wspólna wyprawa do galerii

Przed południem trening w stylu komandosów Navy Seals, a po południu wyprawa do galerii handlowej z najbliższymi. Tak wyglądała ostatnia przedświąteczna niedziela Karola Nawrockiego. Jak wypatrzyliśmy kandydat na prezydenta popierany przez PiS kupował między innymi perfumy i świąteczne dekoracje. W wybór upominków mocno zaangażowana była córka Nawrockich. Później Kasia zaciągnęła jeszcze rodziców nad płynącą w centrum handlowym rzeczkę by wrzucić do niej monety na szczęście. O trwającej prekampanii przypominali tylko Nawrockiemu jego wyborcy, którzy co jakiś czas podchodzili by zrobić zdjęcie, czy przybić piątkę.

Pytał rodzinę o start w wyborach

Rodzina Nawrockiego powoli przyzwyczaja się do świateł fleszy. Kandydat na prezydenta zabrał żonę synów i córkę do Krakowa, kiedy został zaprezentowany w nowej roli. Wcześniej prezes IPN rozmawiał z każdym na temat swoich prezydenckich planów. - Tata konsultował to z każdym z nas, mówił z czym to się wiąże. Jesteśmy przygotowani, bo wierzymy, że wygra. Czy popieram decyzję? Oczywiście, wspieram ojca, jak cała rodzina – mówi nam niedawno Daniel Nawrocki (21 l.).

Zobacz zakupową wyprawę Karola Nawrockiego z żoną i córką.