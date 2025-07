To już pewne! Niebawem markety Dino, które do tej pory kojarzono głównie z mniejszymi miejscowościami, pojawią się w Warszawie. Inwestycja powstaje w Wilanowie, dzielnicy uznawanej za luksusową i kojarzącej się z dostatkiem oraz nowoczesnością. Ale nie wszystkim się to podoba. W sieci da się zauważyć ogromne poruszenie wokół tego tematu. Sprawa Dino zainteresowała nawet polityków.

Europoseł Patryk Jaki opublikował w sieci nieco zabawny filmik, w którym podjął sprawę budowy Dino w Warszawie. Polityk przytoczył niepochlebne opnie o sklepie i drwił z tego, co na temat marketów napisano w mediach. Całość skomentował krótko: - Nowopolacy brzydzą się polskim DINO.

Jego wpis i nagranie nie uszły uwadze ministra spraw zagranicznych, a od niedawna również wicepremiera, Radosława Sikorskiego. Polityk Koalicji Obywatelskiej zadał pytanie dotyczące Jakiego i wspomnianego nagrania: - Czy doktorowi więziennictwa od pilotów wypada uprawiać tak kretyńską propagandę? - zapytał szef MSZ. Przy okazji wyjawiał, że wraz z małżonką chętnie korzysta z bliskości sklepu Dino:

- My z @anneapplebaum często kupujemy w naszym Dino w Występie koło Nakła nad Notecią i płacimy patriotycznym Blikiem - napisał.

Faktycznie, Radosław Sikorski i jego żona mieszkają na wsi, a konkretnie w miejscowości Chobielin Dwór. To osada wsi Chobielin położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Szubin, która została wydzielona ze wsi Chobielin.

Dom Radosława Sikorskiego to piękny dwór

Dom Radosława Sikorskiego to piękny dwór

To właśnie tam w dworku, który sami wyremontowali, mieszkają Sikorscy. Miejsce jest bardzo malownicze, położone wśród zieleni i ciszy. Sam dwór, czyli dom Sikorskich, jest stary i tylko dzięki politykowi nie popadł w ruinę. Wszystko dlatego, że w okresie PRL budynek należał do PGR i znajdowały się tam PGR-owskie biura, nikt nie dbał należycie o tę architektoniczną perełkę. - Zgniłe podłogi, zamiast okien - dziury, walące się stropy, zdezelowane schody. W miejscu ogrodu był chlew, a ściślej mówiąc, jakieś jego resztki. Totalna ruina - opowiadała w jednym z wywiadów przed laty żona Sikorskiego, Anne Applebaum.