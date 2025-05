Karol Nawrocki na scenie wraz z żoną Martą i dziećmi [ZDJĘCIA]

Najwięcej pytań z tym związanych ma nasza najmłodsza, sześcioletnia córka Kasia, która tak łatwo nie chce taty oddać do pałacu (śmiech). Chce mieć tatę wyłącznie dla siebie. Gdy widzi tatę w telewizji to leci do telewizora i wysyła buziaczki. Kasia zastanawia się dlaczego tata z telewizora nie reaguje i jest się w stanie nawet o to obrazić (uśmiech). Codziennie rozmawiamy i całą rodziną kibicujemy mu, wspieramy go i wierzymy, że wygra - komentowała żona Nawrockiego.