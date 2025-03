Urocze, jak na Nawrockiego w telewizji reaguje jego córeczka. Żona ujawnia!

Nawroccy wychowują troje dzieci. Nastraszy syn Daniel bardzo wspiera ojca i bierze udział w jego kampanii. Jeździ z nim po Polsce, pomaga zbierać podpisy. Średni syn Antek był obecny na ostatniej konferencji programowej swojego taty, towarzyszył mamie, a Nawrocki nawet się do niego zwrócił ze sceny, gdy mówił o potrzebie prac domowych. Ponieważ w czasie konferencji Karol Nawrocki zwrócił też uwagę na polską szkołę, jak mówił: - (...) My dzisiaj potrzebujemy kreatywnego czasu nauczyciela dla ucznia. To też przyniesie w ciągu 4-5 lat ulgę rodzicom. Gdy znajdziemy ten kreatywny czas, to będzie trzeba mniej korepetycji dla naszych dzieci. Tylko musimy sobie zadać ten trud. Dobra polska szkoła to szkoła z pracami domowymi - komentował.

Jak opowiedziała w "Super Expressie" Marta Nawrocka w szczególny sposób na nowe zadania taty, czyli udział w kampanii wyborczej, reaguje zaś najmłodsza z rodzeństwa Kasia. Okazuje się, że dziewczynka... przesyła tacie całusy, gdy widzi go w telewizji! Ale to nie wszystko:

Najwięcej pytań z tym związanych ma nasza najmłodsza, sześcioletnia córka Kasia, która tak łatwo nie chce taty oddać do pałacu (śmiech). Chce mieć tatę wyłącznie dla siebie. Gdy widzi tatę w telewizji to leci do telewizora i wysyła buziaczki. Kasia zastanawia się dlaczego tata z telewizora nie reaguje i jest się w stanie nawet o to obrazić (uśmiech). Codziennie rozmawiamy i całą rodziną kibicujemy mu, wspieramy go i wierzymy, że wygra - komentuje żona Nawrockiego.

Żona kandydata na prezydenta wyjawiła też, jak rodzina spędza razem wolny czas. Okazuje się, że rodzina Nawrockich bardzo lubi aktywny wypoczynek, wspólne przejażdżki rowerowe, a kierunki rodzinnych wypraw to najczęściej Kaszuby lub Mazury. Chętnie wychodzą też do kina czy grają w planszówki:

(...) Karol lubi grać z Danielem w szach, zaś z młodszym Antkiem gra na konsoli w piłkę. Mamy takie szybkie tempo życia zawodowego, że w tym prywatnym potrzebujemy złapać oddech i wypoczywać we własnym gronie i najlepiej w naszym domu w Gdańsku. Może to niecodzienne, ale bardzo lubimy stare polskie seriale „07 zgłoś się” czy „Alternatywy”. Jeśli chodzi o kino na dużym ekranie to uwielbiamy Gladiatora.

