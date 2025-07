Karol Nawrocki uciekł przed ulewą na salę gimnastyczną! Tak się relaksował

Prezydent elekt Karol Nawrocki z bliskimi postanowił spędzić ostatnie chwile przed objęciem prezydentury w pięknych okolicznościach przyrody. Rodzina wybrała się w Bieszczady, gdzie spędza czas w luksusowym hotelu Arłamów. Początkowo przyszły prezydent z żoną Martą i córką Kasią spędzali czas na świeżym powietrzu, a konkretnie w mini-zoo, gdzie mogli karmić i głaskać alpaki oraz kozy. W końcu jednak musieli wrócić do hotelu z powodu pogody. Nagle rozpętała się ogromna ulewa!

To jednak nie popsuło Karolowi Nawrockiemu odpoczynku! Postanowił udać się na halę sportową, gdzie towarzyszyła mu żona i najstarszy syn Daniel. Razem ćwiczyli rzuty do kosza. Nawet Marta Nawrocka spróbowała rzucić do kosza kilka razy. Trzeba przyznać, że poszło mu imponująco! Nie zabrakło także czasu na wspólne zdjęcia z najmłodszymi sympatykami, którzy wypatrzyli prezydenta elekta. Widać, że interakcja z dziećmi sprawiła politykowi wiele radości!

W trakcie gry rodzina cały czas rozmawiała, być może udzielając sobie wskazówek co do gry. Taki rodzinny wypad na pewno pozwoli im złapać nieco oddechu po intensywnej kampanii i przed oficjalnym zaprzysiężeniem. To dosłownie ostatnie chwile!

Karol Nawrocki postawił na czarne dresowe spodnie, bluzę z długim rękawem i biało-czarne sportowe buty. Nie zabrakło także czapki z daszkiem z napisem "Make Poland great again" czyli "Uczyńmy Polskę ponownie wielką", co stanowi nawiązanie do hasła wyborczego Donalda Trumpa - "Make America great again".

Marta Nawrocka miała z kolei czarną bluzkę bez rękawów i szerokie spodnie w lamparcie cętki, a syn miał na sobie czarną bluzkę z długim rękawem i pomarańczowe spodenki do kolan.

To doskonały przykład, że nawet w deszczowe dni można spędzać czas aktywnie! Warto brać przykład z przyszłej pary prezydenckiej i dbać o swoja kondycję niezależnie od pogody. W końcu tak jak Karol Nawrocki, można skorzystać z sal gimnastycznych lub siłowni.

