Kasia Tusk nawet spinkę do włosów ma ekskluzywną! Jej cena powala

Kasia Tusk co jakiś czas pokazuje swoim fanom najnowsze pomysły na modne stylizacje, elegancki wystrój wnętrz czy proste przepisy kulinarne. Nic dziwnego, że wiele osób czerpie z jej profilów w mediach społecznościowych inspiracje. Nic dziwnego, w końcu blogerka doskonale łączy ponadczasową klasykę z najnowszymi trendami, tworząc proste, a zarazem efektowne połączenia.

Córka premiera często podkreśla, że ważniejsza od ilości jest jakość. Sama także zdaje się hołdować tej zasadzie, wykorzystując te same części garderoby, nawet z poprzednich sezonów, w swoich aktualnych stylizacjach. Jak się okazuje, nawet tak drobne dodatki jak spinka do włosów ma z najwyższej półki!

Kasia Tusk w wiosennej odsłonie

Kasia Tusk pokazała na Instagramie serię zdjęć, na których pokazuje, jak spędziła pierwsze wiosenne dni. Widać między innymi, że wybrała się na spacer po plaży, jedząc pyszne potrawy i spędzając czas w towarzystwie koni.

Uwagę zwraca jej stylizacja. Blogerka postawiła na luźny seweter w paski, czarne legginsy i lekką kurtkę. Uwagę zwracała także ozdobna spinka do włosów z satynową różą. Trzeba przyznać, że ozdoba robi wrażenie i jest na tyle okazała, że zastępuje całą biżuterię. Mimo to jej cena może szokować. To projekt Pico Copenhagen, za który trzeba zapłacić aż 169 zł! Dla wielu osób z pewnością to zbyt duża cena dla spinki, nawet tak spektakularnej.

Widać, że Kasia Tusk dba o najdrobniejszy element swojej garderoby i nawet akcesoria do włosów ma ekskluzywne!

