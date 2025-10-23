Kasia Tusk odniosła się do sprawy Pegasusa. Wymowny wpis i emotka

Paulina Jaworska
2025-10-23 9:59

Wiadomość o tym, że Kasia Tusk otrzymała status poszkodowanej w śledztwie dotyczącym używania Pegasusa, poruszyła świat polityki. Niemal od razu po ujawnieniu tej informacji przez media, głos zabrał premier Donald Tusk. Ostro skomentował on sprawę zarzucając PiS podsłuchiwanie jego najbliższych. Do sytuacji odniosła się też Kasia Tusk, która umieściła w sieci wymowny wpis.

Autor: AKPA/Instagram Make Life Easier/ AKPA
  • Córka premiera Donalda Tuska, Kasia Tusk, uzyskała status osoby pokrzywdzonej w śledztwie dotyczącym używania systemu Pegasus.
  • Donald Tusk zareagował na doniesienia medialne, zarzucając PiS podsłuchiwanie jego bliskich, a Kasia Tusk zamieściła wymowny wpis w mediach społecznościowych.
  • Prokuratura zabrała głos w sprawie i wydała komunikat. 

Sprawę jako pierwszy opisał Onet. Jak ustalił portal Katarzyna Tusk-Cudna, otrzymała status osoby pokrzywdzonej w śledztwie dotyczącym nadużywania systemu Pegasus. Na medialne doniesienia szybko zareagował premier Donald Tusk, który zwrócił się wprost do PiS: - Okazuje się, że PiS podsłuchiwał przy pomocy Pegasusa moją żonę i córkę. Wnuczki i wnuków też, podpalaczu z Żoliborza? W tym podsłuchiwaniu moich najbliższych chodziło Kaczyńskiemu prawdopodobnie o ochronę instytucji rodziny. W imię tradycyjnych wartości oczywiście - napisał w sieci. 

Kasia Tusk milczała na temat sprawy i nie zabierała głosu aż do czasu, gdy umieściła wymowny wpis na Instagramie. Zrobiła to w niecodzienny sposób, ponieważ między rolkami, na których prezentowała stroje z kolekcji MLE. Nagle do jednego ze zdjęć dodała podpis: - Żartujecie tu sobie ze mnie w prywatnych wiadomościach, że dziś to ja powinnam pisać o innych nagraniach, ale nie mam zamiaru dać się sprowokować - napisała i dodał to wpisu emotkę przedstawiającą... klauna. 

Do sprawy medialnych doniesień na temat Pegasusa i Kasi Tusk, odniosła się także prokuratura: - Prokurator z Zespołu Śledczego nr 3 Prokuratury Krajowej przesłuchał w dniu 8 października 2025 r. w charakterze świadka Katarzynę Tusk-Cudną w śledztwie dotyczącym wykorzystywania oprogramowania Pegasus. Świadek została przesłuchana w wątku dotyczącym podejrzenia przekroczenia uprawnień przez prokuratorów, w tym ówczesnego Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego, w związku z nieuprawnionym uzyskiwaniem i kopiowaniem materiałów objętych tajemnicą adwokacką i obrończą. Z dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, aby bezpośrednio wobec Katarzyny Tusk-Cudnej stosowano oprogramowanie Pegasus. Z materiału dowodowego wynika natomiast podejrzenie, że materiały zawierające tajemnicę adwokacką, dotyczące wskazanego świadka, mogły być w sposób bezprawny przekazywane i kopiowane, a tym samym naruszone zostało jej prawo do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących kontaktów z adwokatem. Wobec powyższego świadek ma w niniejszym postępowaniu status pokrzywdzonego. Pani Małgorzata Tusk nie została dotychczas przesłuchana (co nie wyklucza przesłuchana w przyszłości) - przekazał w komunikacie prasowym prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. 

Kasia Tusk w Tańcu z gwiazdami.
20 zdjęć
