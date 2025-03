Kasia Tusk poprawiła sobie usta?! Tak teraz wygląda

Aleksandra Kwaśniewska zachwyciła fanów uroczym zdjęciem. „Za ładne, by nie wrzucić”

Kasia Tusk nie może narzekać na brak zajęć. W końcu zajmuje się prowadzeniem własnej marki odzieżowej, prowadzi media społecznościowe i zajmuje się dwoma małymi córeczkami. Nic dziwnego, że postanowiła skorzystać z ostatnich dni zimy i wypocząć.

Razem z bliskimi udała się do Val di Fiemme na północy Włoch, gdzie spędzają czas jeżdżąc na nartach, próbując lokalnych potraw i podziwiając zniewalające widoki ośnieżonych gór. Córka premiera pokazała co nieco z wczasów na Instagramie. Nie spodziewała się chyba, na co uwagę zwróci jedna z użytkowniczek Instagrama.

Kasia Tusk poprawiła urodę?

Kasia Tusk zamieściła na Instagramie post, w którym możemy zobaczyć miedzy jak jej córki zajadają się ciastem czy jak sama podziwia las pokryty śniegiem. Na jednym z ujęć widać jej twarz z bliska.

Choć internautki przede wszystkim skupiły się na podziwianiu krajobrazu, jedna z nich zwróciła uwagę na usta blogerki.

- Ładnie zrobione usta, delikatnie - napisała.

Kasia Tusk nie odpowiedziała na ten komentarz, sama także nie zabrała głosu w sprawie ewentualnego poprawiania urody. Nie wiadomo zatem, czy faktycznie zdecydowała się poprawić sobie usta, mimo to jedno jest pewne: wygląda wspaniale! Widać, że wyjazd dobrze jej zrobił.

