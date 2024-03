Kasia Tusk szczerze o relacji z mężem. Przykro się to czyta...

Szok, jaką jajecznicę zjadł Wałęsa na śniadanie! Nie każdy by to przełknął

Kasia Tusk zdecydowała się opowiedzieć o swoich prywatnych sprawach w sieci. Celebrytka ujawniła swoim fankom, jak wygląda jej prywatne i prawdziwe życie, które jest nieco inne niż to, co można zobaczyć na Instagramie. W instastory na kanale Make Life Easier na Isntagramie Kasia napisała, że media społecznościowe kłamią, dlatego też, postanowiła przedstawić kilka faktów ze swojego weekendowego życia. Zaczęła od tego, że jeśli chodzi o strój to zwykle wybiera legginsy. Dalej opisała fryzurę: - Bardzo nie lubię siebie w związanych włosach, więc jeśli spotkaliście mnie kiedyś na mieście w kitku, to znaczy, że nie planowałam tego dnia wychodzić do ludzi, ale jednak coś mnie do tego zmusiło - przyznała bardzo szczerze Kasia Tusk.

Jednak to trzecia kwestia dotyczyła najbardziej prywatnych spraw, bo Kasia nawiązała w niej do męża! Wiadomo, że od kilku lat Tusk jest w związku małżeńskim ze Staszkiem, swoim wieloletnim chłopakiem. Para pobrała się w tajemnicy i dopiero wiele czasu po ślubu wyszło na jaw, że Kasia wyszła za mąż! Teraz zaś ujawniła, że niestety, brakuje jej czasu na sam na sam z mężem: - Od czasu pierwszego porodu (tj. pięć i pół roku) ani razu nie udało nam się z mężem, spędzić we dwoje więcej niż 12 godzin dziennie, nie mówiąc już o weekendzie. Dzieci rozgrywają nas koncertowo, a my się dajemy - przyznała wprost. Faktycznie, tak zwykle wygląda życie młodych rodziców, ale miejmy nadzieję, że gdy dziewczynki podrosną, to Kasia i jej mąż będą mieli więcej czasu dla siebie!

