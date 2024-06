Kasia Tusk ubrała się jak własna matka! Ładnie?

Zaskakujący gest ministra od Tuska! To wzrusza do łez...

Kasia Tusk zawsze ma na oku najnowsze trendy. Śledzi nie tylko to, co promują światowej sławy projektanci, ale także to, co króluje na ulicach. Ostatnio zwróciła uwagę, że młodzież stawia obecnie na luźne spodnie, a słynne przez ostatnie lata rurki odchodzą do lamusa. To zainspirowało ją do współczesnego odtworzenia stroju, jaki dawno temu nosiła jej matka.

Postawiła na czarne spodnie z szerokimi nogawkami i jasny, zapinany sweterek z długim rękawem. Do tego dobrała czarne baleriny, proste złote kolczyki i skórzaną torebkę.

- Luźny dół, mała góra. Po tym zestawie widzę bardzo wyraźnie jak proporcje w stroju zataczają koło. Ciekawa jestem czy dla Was takie połączenie to coś świeżego, czy wręcz przeciwnie? Pamiętam jak moja mama uwielbiała tego typu kardigany, gdy ja byłam w gimnazjum. Była wtedy niewiele starsza ode mnie, ale łączyła je jednak z czymś innym niż ja dzisiaj. Za to biżuterię nosiła właściwie taką samą – małe złote kolczyki koła i minimalistyczne pierścionki. Coś czuję, że moje wybory też przetrwają próbę czasu - napisała na swoim profilu na Instagramie.

Kasia Tusk dodała stylizacji nieco zmysłowości, bowiem zapięła tylko jeden guzik na środku. Mimo to nic nie było widać. Trzeba przyznać, że córka premiera prezentowała się wspaniale. Internauci także byli zachwyceni.

"Piękny zestaw"; "Tak, do szerokich spodni - zawsze dopasowana góra"; "Cudnie"; "Ten sweterek jest idealny" - czytamy w komentarzach.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Kasia Tusk:

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej