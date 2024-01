Kilku księży modliło się za Śledzińską-Katarasińską. Ale trumny nie było w kościele [ZDJĘCIA]

Minister Hennig-Kloska na tropie żubrów! Co robiła w dziczy?

Musisz to zobaczyć

Cios w serce Janusza Palikota. Kuba Wojewódzki opublikował oświadczenie! To koniec, "największy błąd"

to musiało zaboleć

Pogrzeb znanej polityczki Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej zgromadził w kościele pw. św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi tłumy. Wszyscy chcieli towarzyszyć w ostatniej drodze wieloletniej posłanki. W ceremonii pogrzebowej uczestniczył premier Donald Tusk, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, a także minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz oraz minister zdrowia Izabela Leszczyna. Obecne były też wicemarszałkinie Sejmu: Dorota Niedziela i Monika Wielichowska. Za zmarłą Śledzińską-Katarasińską modliło się kilku księży.

Piękne kazanie wygłosił ks. Andrzej Luter, znany duszpasterz związany ze środowiskiem artystów i dziennikarzy, który znał posłankę jeszcze z czasów działalności w duszpasterstwie jezuickim. - Jej patriotyzm był Tischnerowski. Według ks. Tischnera patriota to ktoś, kto nie jest do końca zadowolony ze swojej ojczyzny. (...) Czuję, że Iwona żyje w was, w nas. Życie Iwony było prześnione pięknie, bo też i wiele piękna pozostawia wśród najbliższych, wśród przyjaciół i tych którzy pamiętają jej służbę Polsce. Spotkamy się jeszcze Iwono, bo istnieje Zmartwychwstanie - mówił w poruszającym kazaniu. W ceremonii udział brali też ks. Wojciech Lemański, a także ks. Piotr Turek.

DOWIEDZ SIĘ: Iwona Śledzińska-Katarasińska miała jedną córkę. Pani Kama wykonuje ważny zawód

W kościele została ustawiona skromna, biała urna z prochami Śledzińskiej-Katarasińskiej, a obok niej wieńce i piękne zdjęcie przedstawiające byłą posłankę. Rodzina zdecydowała, że zmarła zostanie pochowana nie w trumnie, ale właśnie w urnie.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z POGRZEBU IWONY ŚLEDZIŃSKIEJ-KATARASIŃSKIEJ: