Kim jest Anne Applebaum? Żona Radosława Sikorskiego ma na koncie wiele sukcesów

Anne Applebaum urodziła się 15 lipca 1964 roku w Waszyngtonie w amerykańskiej rodzinie żydowskiego pochodzenia. Studiowała historię ZSRR na prestiżowym Uniwersytecie Yale. Uzyskała także tytuł magistra stosunków międzynarodowych w London School of Economics, uczyła się także na Uniwersytecie Oksfordzkim. Karierę jednak rozpoczęła w Polsce.

Anne Applebaum - kariera

Anne Applebaum zaczęła swoją karierę dziennikarską po przeprowadzce do Polski. Zaczynała jako korespondentka z Warszawy pisma "The Economist" w 1988 roku. Szybko pięła się po kolejnych szczeblach kariery, aż została zastępczynią redaktora naczelna tygodnika "The Spectator". Jej teksty można było przeczytać także w "Evening Standard", "The Washington Post" czy magazynie "Slate".

Na jej koncie jest także kilka książek. Napisała między innymi "Między Wschodem a Zachodem", nagrodzoną w 1996 roku nagrodą im. Adolpha Bentincka. Z kolei za "Gułag" wydany w 2003 roku otrzymała Nagrodę Pulitzera w kategorii „General nonfiction”. Inną nagrodzoną książką Anne Applebaum była pozycja "a żelazną kurtyną. Ujarzmienie Europy Wschodniej 1944–1956", za którą w 2013 dostała Cundill Prize.

Trzeba przyznać, że o takich zawodowych sukcesach wiele osób może tylko pomarzyć. Widać, że żona Radosława Sikorskiego kocha swoją pracę, a jej zaangażowanie jest doceniane na arenie międzynarodowej.

Życie prywatne Anne Applebaum

Anne Applebaum od lat jest żoną Radosława Sikorskiego, z którym ma dwóch synów: Aleksandra i Tadeusza. Cała rodzina mieszka na wsi Chobielin położonej w województwie kujawsko-pomorskim. Amerykanka otwarcie przyznaje, że to w Polsce czuje się jak w domu.

- W Polsce jest mój jedyny dom, jaki stworzyłam w dorosłym życiu. Nie mam innego. Kiedy przyjechałam tu po raz pierwszy pod koniec 1986 roku, Polska mnie zachwyciła. To był wtedy oczywiście kompletnie inny kraj. Z jednej strony puste sklepy, bieda, szarość i milicja na ulicach. A z drugiej podziemna „Solidarność”. Wystarczyło wejść głębiej, żeby poznać fantastycznych ludzi opozycji, którzy prowadzili intensywne życie intelektualne, toczyli ciekawe polityczne spory. Dla mnie, dziennikarki, tamta Warszawa była po prostu bardzo interesującym miejscem do życia. Była wyzwaniem z intelektualnego punktu widzenia. Czułam nadchodzące wielkie zmiany i chciałam być ich częścią. Tu działa się historia. Nie przyszło mi do głowy, żeby stąd wyjechać - mówiła w jednym z wywiadów dla "Vivy".

