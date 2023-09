Kim jest dziewczynka, która nie podała ręki Czarnkowi?

Lider Bayer Full na scenie z politykiem PiS. Oto, co powiedzieli o 800 plus

W poniedziałek 4 września dzieci wróciły do szkół. Z tej okazji minister Przemysław Czarnek zaplanował wizyty w dwóch szkołach, by osobiście spotkać się z uczniami i życzyć im samych sukcesów. Nie spodziewał się jednak tego, co spotkało go w jednej z placówek.

- W ten rok szkolny wchodzimy bardzo spokojnie, a jednocześnie z wielkimi inwestycjami. Przekazujemy ogromne nakłady na laptopy dla czwartoklasistów, na bon dla nauczyciela czy na infrastrukturę edukacyjną - mówił między innymi Czarnek. Jednak to nie przemówienie ministra stało się hitem internetu, ale pewna mała słuchaczka obecna na sali.

Dziewczynka zaskoczyła ministra swoją reakcją

Minister edukacji i nauki zainaugurował ogólnopolski rok szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie. Następnie odwiedził Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdniku. Podczas jednej z tych wizyt powstało nagranie, które podbija internet. Widać na nim, jak minister podchodzi do siedzących na sali gimnastycznej uczniów, by się z nimi przywitać. Wszyscy kolejno podają mu rękę i grzecznie odpowiadają: "Dzień dobry!". Aż tu nagle... ku zaskoczeniu ministra jedna z dziewczynek zrobiła coś zaskakującego. Na nagraniu widać, jak kilkulatka spojrzała na ministra i pokręciła przecząco głową. Nie podała też ręki ministrowi. Najprawdopodobniej było to duże zaskoczenie dla Przemysława Czarnka.

Internauci nie gryźli się w język

Oczywiście internauci natychmiast podchwycili to nagranie i posypały się komentarze... Zwolennicy ministra widzieli w reakcji uczennicy brak wychowania, inni domyślali się, że to może z powodu tremy i wszechobecnych fotoreporterów dziewczynka po prostu się zawstydziła. Sporo było też uszczypliwości pod adresem samego ministra. Internauci nieprzychylni obecnemu rządowi gratulowali dziecku asertywności. "Nawet dzieci się na nim poznały" - komentowali.

