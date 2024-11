Karol Nawrocki jest faworytem w wyścigu o miano kandydata, którego poprze Prawo i Sprawiedliwość. Wiadomość, która pojawiła się w mediach na temat tego, kto zostanie kandydatem PiS rozeszła się lotem błyskawicy, jednak emocje studził rzecznik partii: - Jedyne co mogę powiedzieć, to: rzeczywiście spotykamy się w hali "Sokół" w Krakowie w niedzielę. Takie są plany. Natomiast jeżeli chodzi o kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich, to decyzja jeszcze w tej sprawie nie zapadła. Ja już dementowałem tę sprawę na kontach społecznościowych - przekazał Rafał Bochenek.

Żona Karola Nawrockiego - kim jest Marta Nawrocka?

Niemniej w mediach aż huczy na temat Nawrockiego. Dlatego warto bliżej przyjrzeć się jego rodzinie, żonie i dzieciom. Żoną szefa IPN jest Marta Nawrocka. To absolwentka wydziału prawa i administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Ma 38 lat. Będąc młodą osobą zaczęła pracę jak funkcjonariuszka Służby Celnej. Pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej. Co ciekawe Nawrocka uczęszczała do szkoły baletowej w Gdańsku.

Dzieci Karola Nawrockiego. Najstarszy syn chciał pójść w politykę

Razem z mężem wychowują troje dzieci: Daniela, Antoniego i Katarzynę. Najstarszy z dzieci, syn Daniel jest już dorosły, pracuje jako dziennikarz, a w 2024 roku startował z listy PiS w wyborach samorządowych jako kandydat do rady miasta Gdańska, niestety mandatu radnego nie zdobył.

Kandydaci w wyborach prezydenckich 2025

Jeśli PiS poprze Karola Nawrockiego i to on zostanie wskazany do walki w wyborach prezydenckich to jego kontrkandydatami będą: Marek Jakubiak i Sławomir Mentzen (obaj potwierdzili, że startują w przyszłorocznych wyborach prezydenckich), a także Szymon Hołownia, który również ogłosił start. Jeśli chodzi o Lewicę, to kandydat nie jest znany i pozostaje tajemnicą. Zaś z ramienia Koalicji Obywatelskiej kandydat zostanie wskazany w drodze prawyborów, będzie to albo Rafał Trzaskowski albo Radosław Sikorski.

Wybory prezydenckie w Polsce: możliwe terminy

Wybory prezydenckie odbędą się wiosną 2025 roku. Możliwe terminy pierwszej tury to: 4 maja, 11, maja, 18 maja albo 25 maja. Zaś drugiej tury wyborów, jeśli będzie taka potrzeba, to: 18 maja, 25 maja, 1 czerwca lub 8 czerwca.

NIŻEJ ZDJĘCIA KAROLA NAWROCKIEGO Z ŻONĄ: