Kinga Rusin oburzona postawą Agaty Dudy. Nie zostawiła na pierwszej damie suchej nitki!

Kinga Rusin postanowiła zabrać głos i wystosować apel do Agaty Dudy. Zdecydowała o tym w dniu swoich urodzin oraz o tym, co usłyszała z ust Ołeny Zełenskiej i Hillary Clinton w czasie Szczytu Kobiet Forbes 30/50 na temat roli Pierwszych Dam. Kinga Rusin bez owijania w bawełnę napisała, czego chce od pierwszej damy: - Apeluję, żeby wreszcie rozpoczęła Pani realne i widoczne działania zmierzające do końca Piekła Kobiet w Polsce! - zażądała. Dziennikarka zaczęła od 2020 roku i orzeczenia Trybunały Konstytucyjnego ws. aborcji. Jak wskazała, po ty orzeczeniu kobiety boją się o życie i zdrowie: - Zlekceważono protesty i opinię olbrzymiej większości kobiet. W ten sposób przedmiotowe traktowanie kobiet stało się w Polsce, kraju w środku Europy(!), normą, również „prawną”. Stałyśmy się „inkubatorami”. Odebrano nam fundamentalne prawo do decydowania o sobie. Jesteśmy upokorzone - skomentowała ostro. I tu od razu zarzuciła Agacie Dudzie, że ta, zdaniem Rusin nie staje w obronie kobiet: - Nie broni Pani kobiet, nie solidaryzuje się z nami, nie wykonuje żadnych gestów w naszą stronę! Nie padły z Pani ust żadne słowa oburzenia przeciw brutalności policji w czasie protestów kobiet . Raz tylko głośno zastanawiała się Pani „czy zmuszać kobiety do heroizmu”. „Mam wątpliwości”. Wątpliwości? - napisała wzburzona.

Rusin wskazała, czego oczekuje od pierwszej damy

To nie wszystko, Kinga Rusin dodała, że bycie pierwszą damą zobowiązuje, a kobiety w Polsce oczekują, że żona prezydenta będzie działać w ich sprawach. Zdaniem Kingi Rusin Agat Duda nie apeluje też do hierarchów kościelnych, którzy "o kobiecych macicach mają więcej do powiedzenia niż ich posiadaczki, nie prowadzi szeroko zakrojonej kampanii wśród polityków rządzącej partii, nie apeluje do prokuratury o zaniechanie stosowania drakońskiego prawa". I jak zakończyła, brakiem oczekiwanej reakcji, Agata Duda "udowadnia Pani, że los kobiet i ich prawa są dla Pani mniej warte niż „jedynie słuszna” ideologia i kościelna doktryna, albo - co chyba byłoby najgorsze - święty spokój".

