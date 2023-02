Porównanie stylu Jill Biden i Agaty Dudy. Ekspert nie gryzł się w język!

Joe Biden w Polsce. Wizyta amerykańskiego prezydenta

Do Polski przylatuje amerykański prezydent Joe Biden, to druga wizyta Joe Bidena w naszym kraju w ciągu roku. Prezydent USA pojawi się w Polsce 21 lutego 2023 roku (we wtorek). Przyleci Air Force One i zostanie do 22 lutego (środa). Jednym z najważniejszych punktów planu wizyty Joe Bidena w Polsce jest jego wystąpienie w Warszawie. Joe Biden ma przemówić do Polaków, zgromadzonych w Arkadach Kubickiego w Warszawie, we wtorek 21 lutego o godzinie 17:30. Na to przemówienie Bidena zaproszeni są wszyscy Polacy. Przylot prezydenta Stanów Zjednoczonych to dobra okazja do tego, by porównać styl pierwszych dam Polski i USA. "Super Express" poprosił o ocenę stylu Agaty Dudy i Jill Biden znanego projektanta Daniela Jacoba Dalego. Jego opinia jest bardzo zaskakująca!

Która z pierwszych dam ma lepszy styl: Agata Duda czy Jill Biden? Ekspert ocenia

Zdaniem znawcy mody, obie pierwsze damy mają swój własny i niepowtarzalny styl, choć szukają podobnych inspiracji: - Żadna z kobiet nikogo nie naśladuje i każda ubiera się we własnym stylem. Zarówno Jill Biden, jak i Agata Duda to przykład na kobiety, które często pojawiają się w garniturach czy klasycznych garsonkach. Różnica zaczyna się w przypadku doboru długich sukni - zauważa Daniel Jacob Dali.

W ocenie eksperta różnicę w stylach widać, przede wszystkim w doborze sukni wieczorowych: - Pierwsza dama Ameryki w swojej garderobie posiada sporą kolekcję sukni cekinowych, a niektóre jej kreacje odkrywają sporą część dekoltu. Co innego polska pierwsza dama. Agata Duda w tej kwestii jest bardziej powściągliwa i nie zobaczyliśmy jej, jak do tej pory, w takim kroju.

Która więc ma lepszy styl: Agata Duda czy Jill Biden? - Bardzo ciężko wybrać pomiędzy dwoma damami, której należy się tytuł elegancji, dlatego w tym wypadku to remis będzie najlepszym rozwiązaniem, ale pod warunkiem, że Agata Duda chociaż raz założy strój odsłaniający większą część ciała tym bardziej ze jej zgrana figura ma całkowite predyspozycje do takiego kroju.

NIŻEJ ZOBACZYCIE PORÓWNANIE STYLU AGATY DUDY I JILL BIDEN: