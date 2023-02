Prezydent Andrzej Duda przebywa w Londynie. W czwartek złożył wieniec pod Polish Air Force Memorial, a następnie spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem. - Będziemy tam omawiali wszystkie te kwestie sojusznicze, problem wsparcia dla Ukrainy, właśnie zbliżającego się szczytu NATO. Pewnie dokonamy pewnego podsumowania działań, z panem premierem (Sunakiem), które do tej pory były realizowane; będziemy mówili o tym co w przyszłości - mówił prezydent jeszcze przed spotkaniem. Natomiast piątek (17 lutego) to również ważny dzień dla prezydenta Dudy, ponieważ ma zaplanowane spotkanie z angielskim królem Karolem III. Po spotkaniu z Karolem III, Andrzej Duda pojawi się w Niemczech, na 59. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Odbędzie tam m.in. spotkanie w formacie Trójkąta Weimarskiego z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Swoją ofensywę dyplomatyczną Andrzej Duda rozpoczął w środę w Brukseli gdzie w Kwaterze Głównej NATO rozmawiał z sekretarzem generalnym Sojuszu Jensem Stoltenbergiem m.in. o sytuacji na Ukrainie.

Agata Duda kontra królowa Camilla. Która ma lepszy styl?

Ta okazja sprawiała, że "Super Express" postanowił zapytać eksperta od mody, która druga połówka wspomnianych panów, ma lepszy styl. Przedstawiamy ocenę stylu Agaty Dudy, polskiej pierwszej damy oraz królowej Camilli, żony króla Wielkiej Brytanii.

Ekspert nie ma wątpliwości: Jej należy się korona dobrego stylu.

Królowa Camilla i Agata Duda często występują publicznie, obie towarzyszą swoim mężom w ważnych wydarzeniach i uroczystościach. Obie muszą stosować pewne zasady, jeśli chodzi o stroje. Która jednak radzi sobie z tym lepiej? Specjalnie dla nas ocenił to projektant i stylista Daniel Jacob Dali:

- Agata Duda pierwsza dama polski oraz obecna królowa Wielkiej Brytanii Camilla każdego dnia prezentują się publicznie i dlatego warto się przyjrzeć obu kobieta pod względem ich ubioru. Obie panie są eleganckie, a ich stylizacje to często modne kolory w danym sezonie ,droga biżuteria czy ekskluzywne obuwie. I chodź można by było jasno stwierdzić, że przy tak wielkim bogactwie na tronie królewskim Camilla będzie wyglądać lepiej niż nasza polska pierwsza dama, to jednak trzeba wziąć pod uwagę bardzo istotny fakt: Agata Duda ma absolutnie własny styl, który wyraża za każdym razem kiedy coś na siebie zakłada. Natomiast Camilla od zawsze próbuje naśladować tragicznie zmarła księżną Dianę. Nie ma własnego stylu, a wszystko jest powielaniem klasy, która nigdy nie należała i należeć do niej nie będzie. Żona prezydenta Dudy przez to, nie kopiuje nikogo i chociaż czasami jej stroje są skromniejsze niż Camilli, to jednak jej należy się korona dobrego stylu.

