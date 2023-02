To nie jest łatwy czas dla brytyjskiej rodziny królewskiej. Royalsi nie przestają się pojawiać na pierwszych stronach gazet - ostatnio głównie za sprawą księcia Harry'ego. Najpierw zszokował świat tym, co o swoich bliskich mówił w filmie dokumentalnym o nim samym i jego żonie, Meghan Markle. Potem dolał oliwy do ognia skandalizującą autobiografią "Spare", w której w bardzo pikantnych szczegółach przedstawia swoje dworskie życie. Wszystko to na kilka miesięcy przed oficjalną koronacją jego ojca, Karola III (74 l.), która została zaplanowana na pierwszy weekend maja.

Camilla Parker-Bowles chora. "Odwołuje wyjazdy"

Następca Elżbiety II nie ma chwili spokoju. Okazuje się, że oprócz kłopotów z krnąbrnym synem Karol ma także problem ze swoją żoną Camillą Parker-Bowles. Brytyjskie portale donoszą bowiem, że 75-letnia królowa małżonka jest chora i musiała odwołać swoją obecność na dwóch ważnych wydarzeniach, zaplanowanych na najbliższe dni. "Królowa Małżonka planowała odwiedzić Elmhurst Ballet School, aby wraz ze studentami, pracownikami i absolwentami świętować jej setną rocznicę. Miała również odwiedzić Southwater One Library w Telford, aby podziękować personelowi i przedstawicielom lokalnych grup społecznych i wolontariackich" - podaje "The Sun".

Londyn. Camilla Parker-Bowles uziemiona. Lekarze zabronili jej opuszczać pałac

Co się stało? Przedstawiciele Pałacu Buckingham nie wdają się w szczegóły. Poinformowali jedynie, że Camilla jest chora na "sezonową chorobę". Może to być zwykłe przeziębienie, grypa, albo któryś z wariantów Covid-19. Wiadomo natomiast, że przebieg choroby jest dość ciężki, a lekarze nakazali królowej małżonce, by przez kilka dni nie opuszczała pałacu i odpoczywała. Nie wiadomo jednak jak poważny jest jej stan.

Have a read: Camilla has been struck down with a cold and is forced to pull out of engagements in West Midlands tomorrow on doctor's orders(but is hopeful of attending engagements elsewhere later this week)https://t.co/m1fGyPvs0b— Matt Wilkinson (@MattSunRoyal) February 13, 2023

