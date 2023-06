Klaudia Jachira w żółtej sukni świętowała urodziny. Dziękować będzie później, osobiście!

Sto lat, sto lat!

Posłanka Klaudia Jachira weszła do Sejmu w 2015 roku za ramienia Nowoczesnej. W kolejnych wyborach została posłanką klubu Koalicji Obywatelskiej. W marcu 2023 r. została członkinią partii Zieloni, co zresztą pasuje do jej przekonań, bowiem zależy jej na szacunku dla zwierząt i środowiska naturalnego. Polityczka i działaczka społeczna, a wcześniej satyryczka, obchodziła 31 maja 35. urodziny. W mediach społecznościowych zamieściła zdjęcie upamiętniające to wydarzenie.

4 czerwca w samo południe w Warszawie

Na zdjęciu widzimy posłankę Jachirę w długiej żółtek sukni, kiedy zdmuchuje płomień ze świeczek na urodzinowym torcie. – „Urodziny były cudowne, życzenia też” – napisała pod zdjęciem jubilatka. Skorzystała przy tym z okazji, aby zachęcić swoich zwolenników w organizowanym 4 czerwca w Warszawie wydarzeniu. – „Przypominam, że dziękować za nie będę osobiście 4 czerwca w samo południe w Warszawie! Mam też nadzieję, że to życzenie pomyślane podczas zdmuchiwania świeczek wkrótce się spełni!” – napisała Klaudia Jachira.

Jakie miała posłanka życzenie? Tego nie wiemy, ale możemy się domyślać, że chodzi o wynik jesiennych wyborów.