Kolejny "incydent flagowy" z Grzegorzem Braunem! Ostatni na polskiej ziemi?

Z Kopca Kościuszki we wtorek, 4 czerwca zniknęła ukraińska flaga, która znajdowała się tam obok polskich barw narodowych. Okazuje się, że nie jest to przypadek, lecz celowe działanie. Ukraińską flagę zabrał Grzegorz Braun, który w Małopolsce prowadzi kampanię wyborczą przed wyborami do parlamentu europejskiego. Parlamentarzysta znany z kontrowersyjnych wypowiedzi i działań takich, jak zgaszenie chanukowych świec w sejmie, napisał w mediach społecznościowych, że flagę zabraną z Kopca Kościuszki przekazał do ukraińskiego konsulatu w Krakowie. - Flagę Ukrainy, która znajdowała się w niewłaściwym miejscu, jako uczciwy znalazca przekazuję do konsulatu w Krakowie - napisał na portalu X poseł Grzegorz Braun.

Tym razem Grzegorz Braun dokonał kolejnej interwencji w sprawie symboli Unii Europejskiej w lokalu wyborczym podczas ostatnich wyborów do PE. Widać ją na nagraniu opublikowanym na profilu partyjnym Korony. Nowy europoseł zwrócił się do zasiadającej w komisji wyborczej kobiety z uwagą w sprawie flagi Unii Europejskiej, która znajdowała się pomiędzy dwiema flagami Polski, wskazując na nieprawidłową kolejność ich ułożenia.

- Jej tu wcale nie musi być - wskazał w końcu poseł Konfederacji. - Ważna interwencja posła Grzegorza Brauna dziś w lokalu do głosowania! Symbol Unii Europejskiej nigdy nie powinien być w miejscu centralnym! Tu jest Polska - czytamy we wpisie.

Istotnie, z protokołu flagowego obowiązującego w Polsce wynika, że w przypadku wywieszania trzech flag, w środku powinna znajdować się flaga Polski - jako najważniejszy z eksponowanych symboli. Czy jednak aż tak flaga ta powinna razić polityka, który kandydował (jak się okazało skutecznie) do europarlamentu? Kwestia dyskusyjna...

Ostatecznie po krótkiej wymianie zdań kobieta zdecydowała się przychylić do jego słów i wyniosła po prostu flagę Unii Europejskiej.

