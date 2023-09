Kołodziejczak zaprosił Tuska do swojego domu. Ważne rozmowy w tle

Donald Tusk odwiedził Michała Kołodziejczaka w jego rodzinnym gospodarstwie. Przyjechał specjalnie do wsi Błaszki w woj. łódzki, gdzie mieszka z rodziną i pracuje lider Agrounii. Tusk zapowiedział, że szykuje wizytę Kołodziejczaka w Brukseli i spotkanie z szefową Parlamentu Europejskiego Robertą Metsoli. Przekazał, jaki ma być temat rozmów : - Nasz partner, szef Agrounii ma w ręku list, który wspólnie przygotowaliśmy i wspólnie przygotowujemy wizytę Michała Kołodziejczaka w Brukseli. Jest to list do szefowej Parlamentu Europejskiego, będzie możliwość waszego spotkania w Brukseli i dotyczy to bardzo palącego problemu jakim jest ciągle niekontrolowany napływ różnych produktów żywnościowych z Ukrainy.

Tusk podkreślił, że PO jest po stronie polskich rolników. - Będziemy chcieli i Michał Kołodziejczak bierze na siebie poważne zadanie, żeby - nie w wojnie z UE - tylko żeby znaleźć porozumienie w UE, by Unia pomogła nam chronić polskie rolnictwo przed sytuacją związaną w wojną. (...) Na szczęście dla polskich rolników jest ktoś, kto potrafi bezkompromisowo o to walczyć. Liczę na to, że pan Michał Kołodziejczak będzie dużo skuteczniejszy niż cała PiS-owska machina do tego powołana - mówił Tusk.

Kołodziejczak z kolei zapewnił, że będzie bronił polskiego rolnictwa. - Dzisiaj będziemy bronić polskiego rolnictwa pełnym frontem. List, który wysyłamy dzisiaj do Parlamentu Europejskiego - przekazał. - Rozpoczynamy rozmowy na poważnie i pokażemy, i udowodnię to, że można z UE rozmawiać normalnie, kulturalnie na twardych warunkach, pokazując argumenty po naszej stronie i całej UE, a jednocześnie nie budując sztucznych konfliktów - powiedział Kołodziejczak.

Zanim jednak panowie wystąpili na konferencji Tusk został przyjęty w rodzinnym domy Kołodziejczaka. Stół został zastawiony typowo wiejskimi przysmakami, znalazł się na nim wiejski chleb, wędliny, jajka, warzywa i pęto kiełbasy.

