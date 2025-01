Wjeżdżając do miasteczka Kikół, mija się niewielką wioskę Konotopie. Właśnie tam, nieopodal głównej drogi pracują koparki i spychacze. Budowa najwyższego pomnika w Polsce idzie pełną parą. „Piękne dzieło!”, ucieszył się mieszkaniec wsi Konotopie, który wizerunek Matki Boskiej będzie mógł podziwiać, wyglądając z okna w salonie. „Tam już jest święte miejsce, a będzie jeszcze bardziej. Będzie takie miejsce do skruchy”, przekonywała kobieta. Miejsce budowy potężnego monumentu nie jest przypadkowe, do małej kaplicy w Konotopiu, już dziś pielgrzymują wierni z całej Polski, którzy na własne oczy chcą zobaczyć „cudowną” figurę Matki Boskiej Bolesnej. ”Szacun dla Romana!”, stwierdził młody chłopak z Kikoła na widok wizualizacji kolosalnego pomnika. Budowę finansuje jeden z najbogatszych Polaków, miliarder Roman Karkosik. „Podobno mu się ta Matka Boska objawiła, czy przyśniła i doszedł do zdrowia i dlatego to teraz buduje” – mówił jeden z mieszkańców. „Zdrowaśkę strzelę i nie ma sprawy. Mnie to się podoba, ja jestem za tym", przekonywał. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie, co okoliczni mieszkańcy mówią o budowie potężnego pomnika Matki Boskiej w Konotopiu!

KOLOS! POTĘGA! Tak powstaje najwyższy pomnik w Polsce. MARYJA MNIE UZDROWIŁA! Komentery