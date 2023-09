Komorowski, Gwiazda i Borowczak o Lechu Wałęsie

Posłanka PiS poszła do lasu na grzyby. Pokazała, co znalazła, szczęka opada

Lech Wałęsa to niezaprzeczalnie jeden z najbardziej znanych na świecie Polaków, a także jedna z barwniejszych, wciąż, postaci polskiej polityki. Jego kultowe już powiedzenia, jak „Plusy ujemne, plusy dodatnie", „Nie chcem, ale muszem”, „Jestem za, a nawet przeciw”, „Odpowiem wymijająco wprost" czy „Nie można mieć pretensji do Słońca, że kręci się wokół Ziemi”, wpisały się na stałe do języka polskiego.

Ale w jego biografii są przecież ważniejsze dokonania: współzałożyciel i pierwszy przewodniczący związku zawodowego „Solidarność”, prezydent kraju, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, jeden ze 100 najważniejszych ludzi ubiegłego stulecia tygodnika „Time”. Lech Wałęsa to postać historyczna, a jednocześnie budząca kontrowersje.

Urodził się 29 września 1943 r. w Popowie w gminie Tłuchowo w obecnym województwie kujawsko-pomorskim. Wychowywał się w wielodzietnej, wiejskiej rodzinie. Skończył zasadniczą szkołę mechanizacji rolnictwa i w latach 1961–1967, z przerwą na służbę wojskową, pracował jako elektromechanik samochodowy. W 1967 roku Lech Wałęsa zaczął pracę jako elektryk w Stoczni Gdańskiej. Został działaczem związkowym. I tak zaczęła się jego ścieżka życiowa, która wyniosła go na szczyty polityki. Dla pokoleń rodaków to on uwolnił nas od komunizmu i przywrócił do grona państw wolnego świata. Dla wielu wciąż w uszach brzmi jego poruszające i owacyjnie przyjęte przemówienie przed połączonymi izbami Kongresu Stanów Zjednoczonych z 15 listopada 1989 r., które zaczął od słów: „My naród". Inni próbują deprecjonować rolę Wałęsy wyciągając jako argument podpisanie przez młodego człowieka papieru o współpracy z SB w 1970 r. Wałęsa temu konsekwentnie zaprzecza. DP, ABR

Najważniejsze daty:

1. 1967 r. Lech Wałęsa trafił do pracy w Stoczni Gdańskiej

2. 1969 r. Ślub z Danutą, która przez lata będzie dla niego podporą i wsparciem

3. 1970 r. Protesty robotników w dniach 14–22 grudnia. W Stoczni Gdańskiej powstał komitet strajkowy z udziałem m.in. Kazimierza Szołocha i Lecha Wałęsy

4. W 1980 r. Wałęsa stanął na czele Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. 31 sierpnia roku podpisał porozumienia sierpniowe.

5.1980 r. Wałęsa został wybrany 17 września na przewodniczącego Solidarności

6. Grudzień 1981. Internowanie. Władze komunistyczne w ramach operacji „Renesans” liczyły na jego współpracę i udział w budowie kontrolowanej przez nie nowej „Solidarności”. Lech Wałęsa nie podjął żadnych zobowiązań. Wolność odzyskał w połowie listopada 1982 r.

7. 1983. 5 października Lech Wałęsa otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. W obawie przed niemożnością powrotu do Polski nie zdecydował się na wyjazd do Oslo. Nagrodę odebrała jego żona i jeden z synów.

8. 1989 r. Wałęsa wziął udział w obradach Okrągłego Stołu.

9. 1989 r. 15 listopada Wałęsa występuje przed połączonymi izbami Kongresu Stanów Zjednoczonych - My Naród - zaczął wystąpienie Wałęsa, odnosząc się do pierwszych słów konstytucji amerykańskiej. Wystąpienie uznaje się jako wielki sukces Polski w USA.

10. W 1990 r. Lech Wałęsa został wybrany na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest pierwszym w historii prezydentem RP wybranym w wyborach powszechnych Urząd sprawował do 1995 roku, kiedy przegrał w II turze z Aleksandrem Kwaśniewskim.

11. 1992 r. W maju, podczas wizyty w Moskwie, Wałęsa podpisał umowę o wycofaniu z Polski wszystkich oddziałów armii rosyjskiej.

12. Po przegranych wyborach w 2000 roku Lech Wałęsa ogłosił wycofanie się z polityki. Udziela się jednak w mediach i pozostaje aktywnym komentatorem życia politycznego

Jerzy Borowczak (66 l.), działacz związkowy, poseł:

Poseł KO Jerzy Borowczak (66 l.)

Gdyby Lech Wałęsa nie pojawił się w Stoczni Gdańskiej 14 sierpnia 1980 r. o 10.30, nie wiadomo, jak by wyglądała Polska i nasza droga do demokracji. Potem ten człowiek zapanował nad 10-milionowym związkiem, bo miał wybitne talenty. Będąc rok w odosobnieniu nie zdradził w Solidarności. Z kolei jako prezydent doprowadził do zmniejszenia długu zaciągniętego przez Gierka oraz do wyprowadzenia z Polski wojsk radzieckich, a także otworzył przed nami drzwi do NATO.

Bronisław Komorowski (71 ;.) , b, prezydent:

Lech Wałęsa ma już rangę postaci historycznej. Niesłychanie cenię go za jego dokonania, za wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości, szczególnie w okresie, gdy przewodził walce o wolność - jako przywódca „Solidarności”, a później - gdy jako prezydent rozpinał parasol nad trudnymi, ale koniecznymi reformami w Polsce. Jestem głęboko przekonany, że Lech Wałęsa dobrze zapisze się w pamięci Polaków.

Andrzej Gwiazda (88 l.) działacz opozycji w PRL

Moja opinia na temat Lecha Wałęsy jest negatywna od dawna. Według mnie on był współpracownikiem służb. Trzeba było czekać wiele lat, zanim historycy odważyli się to powiedzieć. Każdy, kto próbował się ośmielić i powiedzieć prawdę o Wałęsie był prześladowany. Na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2009 r. zarządzono inspekcję po tym jak jego absolwent Paweł Zyzak napisał biografię Wałęsy na podstawie swojej pracy naukowej. To wszystko, co mam do powiedzenia.

