Marianna Schreiber ma za sobą wspaniałą sobotę! Jej ukochana mama wyszła za mąż. Marianna Schreiber brała udział we wszystkich przygotowaniach i starała się, by był to wyjątkowy dzień. Własnoręcznie wraz z córką ozdabiała samochód, którym młoda para jechała do ślubu, a wcześniej sama projektowała zaproszenia ślubne. Aby uczcić wyjątkowy dzień swojej mamy, żona polityka PiS, chciała wyglądać jak najlepiej. Na ślub wybrała wręcz balową suknię: długą, elegancką w kolorze różowym z naszytymi kwiatami.

Tego dnia postawiła na niebanalne ułożenie włosów: wysoko upięty kucyk z loków. Całość dopełnił dość mocny makijaż, z tym, że zdecydowanie mocniej umalowane zostały oczy, taki był plan: - Na co dzień nie maluję się nawet w minimalnym stopniu, więc chciałam wyjątkowo trochę „zaszaleć” i poprosiłam o mocne oczy ale delikatny makijaż. Mama za to wyglądała bardzo świeżo, ślicznie (patrzę teraz obiektywnie, bo mama makijaż miała pierwszy raz w życiu) - napisała Schreiber. Trzeba przyznać, że i pani młoda wyglądała olśniewająco!

Oczywiście pochwaliła się też zdjęciami i nagraniami z przygotowań oraz uroczystości. Widać, że wszystko zostało dokładnie zorganizowane, a mama Marianny Schreiber była w siódmym niebie! W komentarzach do zdjęć od razu znalazło się wiele gratulacji. Zobaczcie sami, jak wyglądał ten szczęśliwy dzień: