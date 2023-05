Ksiądz rozsierdził rozwodników! "Konkubinat gorszy od morderstwa"

Czy rozwodnicy mogą przystąpić do komunii?

Rozwodnikom w polskim Kościele zdecydowanie nie jest po drodze. Mimo to niektórzy wierni liczą na to, że jakoś uda obejść się bezwzględne zasady. W końcu kto pyta, nie błądzi. Z takiego założenie najwyraźniej wyszła pewna kobieta, która szykuje się do ślubu. - Świadkowa mojego narzeczonego jest rozwódką i jest obecnie w związku z innym mężczyzną. Czy podczas naszego ślubu może ona przyjąć Komunię świętą? - zapytała wprost ks. Piotra Jarosiewicza. Niestety, duchowny nie pozostawił złudzeń. - Z racji wyborów, których dokonała, żyjąc z nowym partnerem, żyje w związku niesakramentalnym, czyli w konkubinacie. Jak przyjdzie do spowiedzi, to kapłan nie tyle nie chce, ile nie może dać rozgrzeszenia, bo ona wróci do tego życia. W momencie, w którym żyje z partnerem, ksiądz nie da rozgrzeszenia i do komunii nie można pójść - podkreślił popularny na TikToku ksiądz.

Internauci wkurzeni na ks. Jarosiewicza. "Wasze wymysły"

Ks. Piotr Jarosiewicz na pocieszenie dodał, że świadkowa "może się modlić i jak najpiękniej niech się modli". - Na waszym ślubie niech uczestniczy, niech stara się serce oddawać i pomagać, natomiast jeśli chodzi o stricte Komunię świętą, to z racji wyborów, które powzięła, życia z innym mężczyzną, na dzisiaj nie może - zaznaczył. Jego odpowiedź rozsierdziła wielu internautów, w szczególności tych rozwiedzionych i żyjących bez ślubu. "No tak konkubinat gorszy od morderstwa" - ironicznie stwierdzi jeden z internatów. "Wasze wymysły" - dodał z rezygnacją inny użytkownik Twittera.

