Biskup Szymon zdradził, co małżonkowie mówią w konfesjonale! Jego rady wielu mocno wkurzą

Biskup Szymon Stułkowski latami spowiadał małżonków w Poznaniu. W tamtejszej diecezji pełnił posługę, a przez przy lata był nawet biskupem pomocniczym. Jak czytamy w portalu Deon.pl, hierarcha podczas spowiedzi w konfesjonale pytał małżonków, czy są w małżeństwie szczęśliwi. Aż 98 proc. wiernych miało odpowiadać twierdząco, co dziwi, bo przecież notorycznie słyszy się o awanturach, kłótniach, a nawet przemocy w małżeństwach. Biskup sam zastanawiał się, o co tu chodzi. - Jedyną odpowiedzią było to, że twierdzącej odpowiedzi udzielali ludzie, którzy się spowiadali, a więc uznawali swoją winę, słabość i grzeszność, potrafili powiedzieć "przepraszam", wyciągnąć rękę na zgodę, dać sobie szansę. Okazuje się, że pójście klasyczną drogą naszej wiary, religijności, pobożności, a więc modlitwa i życie sakramentalne, gwarantują szczęście - stwierdził hierarcha.

Rady biskupa dla małżonkom. Konkretne wskazówki

Biskup Szymon, który wygłosił homilię podczas mszy w kościele pw. Ducha Świętego w Węgrzynowie, udzielił też rad małżonkom odnawiającym swoje przyrzeczenie. - Mówcie o tym, że jesteście szczęśliwi. Mówcie że można być szczęśliwym przez całe życie z jedną żoną, z jednym mężem. Wielu młodych ludzi nie wie, że może się udać związek na całe życie, bo na przykład nie udało się małżeństwo ich rodziców. Wielu nie jest przygotowanych na to, że można przetrwać kryzys, można z niego wyjść dojrzalszym, mądrzejszym, z większym doświadczeniem - podkreślił hierarcha.

