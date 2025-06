Kwaśniewska przerażona Braunem. Wskazała wprost "zło w czystej postaci"

Dlaczego wynik G. Brauna jest przerażający? Dlatego. Mnie nie odrzuca czyjaś staroświeckość czy zamiłowanie do tradycyjnego modelu rodziny, ale opieranie poglądów na nienawiści do konkretnych grup społecznych to zło w czystej postaci i jeśli kogoś to nie przeraża, to znaczy, że nic nie zrozumiał z historii...