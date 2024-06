Lech Wałęsa głosował w Opolu! Były prezydent starannie się przygotował [ZDJĘCIA]

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie trwało do godz. 21. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza. Do udziału w głosowaniu w Polsce uprawnionych jest 28 mln 952 tys. 443 wyborców; wybory odbywają się w 31 830 obwodach głosowania, z czego 29 735 to obwody stałe, a 1 789 - odrębne. Za granicą utworzono 299 obwodów głosowania, na statkach - 7. Obywatele 27 państw członkowskich wybiorą 720 deputowanych Parlamentu Europejskiego. Czwartego i ostatniego dnia wyborów do Parlamentu Europejskiego głosowanie odbywa się w 21 państwach europejskich. Wybory do PE odbywają się co pięć lat. Ich organizację reguluje prawo każdego z państw członkowskich. W większości krajów jest jeden okręg wyborczy. Polska wraz Belgią i Irlandią należy do wyjątków - państwa te dzielą się na wiele okręgów.

O głosowaniu nie zapomniał też Lech Wałęsa. Były prezydent spełnił obywatelski obowiązek i zagłosował w Opolu. Przebywał w tym mieście, ponieważ był w weekend gościem Festiwalu Książki w Opolu i miał spotkanie z czytelnikami. Wałęsa na głosowanie poszedł starannie przygotowany. Nie zapomniał o koszuli z Matką Boską, przypinką z Matką Boską i znaczkiem symbolizującym swoją solidarność z Ukrainą. Jak prezentował się Wałęsa zobaczycie w poniższej galerii.