Wywiad Kwaśniewskiego z początku XXI wieku

Wszyscy, którzy znają słynne memy z Aleksandrem Kwaśniewskim w roli głównej, nie powinni mieć wątpliwości, że warto wziąć do serca płynące z jego ust słowa dotyczące dobrej zabawy. W wywiadzie w 2001 roku dla "Gazety Telewizyjnej" były prezydent RP udzielał porad Polakom. - Przede wszystkim szampan – jako trunek rytualny – musi być. Może go być niewiele, ale musi być dobrej jakości, przestrzegam przed tanimi podróbkami, bo to może być zbrodnia na własnym organizmie. Druga rzecz – zjeść coś przed wyjściem na bal, niekoniecznie wielki posiłek, ale pożywny obiad się przyda. Może się okazać, że w atmosferze sylwestrowej nie będzie czasu na jedzenie - tłumaczył prezydent.

Zdaniem Kwaśniewskiego, najważniejszą jednak rzeczą jest kontrolowanie się. – Panowie miewają, niestety, taką tendencję, że najpierw przyspieszają tempo, bo kończy się stary rok, potem przyspieszają, bo zaczyna się nowy rok, a kończy się to zawsze fatalnie. Uważam, że w sylwestra najlepiej jest zrezygnować z mocnych alkoholi i raczej sączyć tak zwane long drinki, bo z nimi łatwiej się kontrolować. Najgorzej, gdy człowiek się budzi pierwszego stycznia i nawet nie wie, że to już Nowy Rok – stwierdził.

Errata po latach

W rozmowie z "Wprost" w 2017 roku Kwaśniewski dodawał kolejną wskazówkę, którą warto zapamiętać i wdrożyć we własnym życiu. - Jest jedna podstawowa reguła: Nie pić po to, by pić, ale mieć z tego przyjemność towarzyską. Przy większych ilościach atrakcyjność spożywającego maleje, staje się nieznośny. Jedni są agresywni, drudzy zasypiają, trzeci gadają głupoty - oznajmił. Odniósł się również do swojej rady sprzed lat, gdy to zalecał "tak zwane long drinki". - To prawda, mówiłem o long drinkach. Ale to były recepty na sylwestra optymistycznego, gdy mogliśmy bawić się z dziesiątkami ludzi, chodzić na bale - przekonywał.

Jak dodał, w „małym gronie, podczas skromnej kolacji dobry jest szampan czy wino”. – Nie będę doradzał, kto ma ile wypić. To kwestie osobnicze, nie ma czegoś takiego jak norma – podkreślił. - Wino, które mi najbardziej odpowiada, jest dla ludzi, i nie jest grzechem picie, ale z głową - dodawał.

