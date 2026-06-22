Leszek Miller rozchwytywany na WTO! Wszedł nawet na czołg

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-06-22 11:11

Za nami pierwsze Warszawskie Targi Obronne. Wydarzenie poświęcone prezentacji najnowszych osiągnięć polskiego i międzynarodowego przemysłu zbrojeniowego, a także będące platformę do dyskusji o kluczowych wyzwaniach współczesnego świata ściągnęło miłośników wojskowości. Odwiedzający targi mieli też okazję do spotkania z Leszkiem Millerem. Były premier nie tylko podpisywał książki, ale też... wszedł na czołg!

Warszawskie Targi Obronne były trwającym dwa dni wydarzeniem, w czasie którego, zaprezentowane zostały nowoczesne rozwiązania dotyczący wojskowości, obronności i bezpieczeństwa. W ciągu pierwszego dnia można było śledzić dyskusji z udziałem przedstawicieli branży zbrojeniowej, sił zbrojnych czy państwa. W ramach licznych paneli poruszano zagadnienia dotyczące ochrony w cyberprzestrzeni, specyfika zagrożeń hybrydowych, perspektywy rozwoju rodzimego przemysłu obronnego, a także strategie budowania odporności państwa w obliczu potencjalnych kryzysów. 

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Drugi dzień był otwarty dla wszystkich zainteresowanych wojskową tematyką. I faktycznie, na miejscu nie brakowało miłośników tych zagadnień. Była też możliwość zobaczenia najnowocześniejszego sprzętu wykorzystywanego przez Wojsko Polskie i inne formacje mundurowe. Wśród prezentowanych eksponatów znajdują się m.in.: amerykański czołg Abrams, koreańska armatohaubica K9, rodzimy transporter opancerzony Rosomak, specjalistyczne wyposażenie jednostki GROM i wiele innych sprzętów. 

Tłum na warszawskich Targach Obronnych
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Tego dnia odwiedzający Warszawskiego Targi Obronne mieli też okazję do spotkania z Leszkiem Millerem. Były premier podpisywał książki "Alfabet Millera", czyli nową propozycję wydawniczą, która niedawno pojawiła się na rynku. Ci, którzy przyszli na spotkanie z politykiem mieli okazję na chwilę rozmowy z nim, wspólne zdjęcie i oczywiście zdobycie autografu. Sam Miller miał też okazję do obejrzenia sprzętu, a nawet wszedł na czołg, czym zrobił prawdziwą furorę na WTO!

Leszek Miller w koszuli i ciemnych spodniach wchodzi na zielony czołg, wspomagany przez żołnierza w kombinezonie, obok stoi mężczyzna z plecakiem. To ujęcie z Warszawskich Targów Obronnych, o których więcej przeczytasz na naszym portalu.
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LESZEK MILLER
Warszawskie Targi Obronne