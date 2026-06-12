"Alfabet Millera" narobił zamieszania. Sala pękała w szwach podczas spotkania autorskiego z Leszkiem Millerem i Jackiem Prusinowskim

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-06-12 12:38

Kulisy władzy, nieznane anegdoty i historia Polski opowiedziana przez człowieka, który ją współtworzył. Wydawnictwo Harde zorganizowało spotkanie autorskie z byłym premierem Leszkiem Millerem i dziennikarzem Jackiem Prusinowskim poświęcone książce „Alfabet Millera”. Spotkanie przyciągnęło wielu złaknionych wiedzy na tematy, które zwykle są nieznane zwykłym śmiertelnikom.

Czwartkowe popołudnie upłynęło zgromadzonym w hotelu Bellottto, w sercu Warszawy, na spotkaniu z autorami książki "Alfabet Millera", czyli byłym premierem Leszkiem Millerem oraz dziennikarzem Jackiem Prusinowskim. To właśnie rozmowy z wideo cyklu - również pod tytułem "Alfabet Millera", które były emitowane na kanale YouTube "Super Expressu" - stały się kanwą książki.

Malinowa Sala hotelu dosłownie pękała w szwach, a tuż przed rozpoczęciem spotkania trzeba było dostawić krzesła, ponieważ tak wiele osób chciało wziąć udział w spotkaniu autorskim i posłuchać zakulisowych ciekawostek nie tylko ze świata wielkiej polityki, ale też związanych z samym powstaniem książki.

Na wszystkie pytania, tak prowadzącego spotkanie redaktora naczelnego wydawnictwa "Harde" Michała Zarzyckiego, jak i zebranych, wyczerpująco opowiadali Leszek Miller i Jacek Prusinowski. Oczywiście znany z ciętego języka polityk, nie ukrywał, co myśli o bohaterach występujących w "Alfabecie Millera" i przyznał, że niewykluczone jest, by w przyszłości ukazała się kolejna część "Alfabetu Millera". 

W czasie spotkania Miller opowiedział kilka anegdot (w tym historię związaną z wizytą w Gabinecie Owalnym w Białym Domu), żartów, ale też nie bronił się przed odpowiedzią na pytania dotyczące trudnych spraw, których także nie brakowało. 

Po oficjalnej części przyszedł czas na możliwość porozmawiania z autorami "Alfabetu Millera" i wspólne zdjęcia. Kolejka po zdobycie autografu obu panów była bardzo długa, ale wszyscy, którzy przybyli na spotkanie, wytrwale czekali, by mieć możliwość uściśnięcia dłoni autorom. Jak to wszystko wyglądało z bliska? Zobaczcie w naszej galerii zdjęć:

Spotkanie autorskie dotyczące książki Alfabet Millera
Galeria zdjęć 62

Leszek Miller - to jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier, wieloletni szef SLD i człowiek, który wprowadził Polskę do Unii Europejskiej. W czasach PRL-u członek PZPR. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu, a po roku 1989 jeden z najbardziej wpływowych polityków III RP. W latach 1993–2004 kolejno: minister pracy i polityki socjalnej, minister spraw wewnętrznych i administracji, a następnie premier. Przez dekadę przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W latach 1991–2005 i 2011–2015 poseł na sejm, a następnie deputowany do Parlamentu Europejskiego. Od zakończenia kariery politycznej w 2024 roku aktywny komentator polskiej rzeczywistości.

Jacek Prusinowski - jeden z najbardziej cenionych dziennikarzy. Studiował ekonomię i nauki polityczne. Pracował w radiowej Jedynce, był reporterem sejmowym w Grupie Radiowej Time. W latach 2013–2025 prowadził program "Sedno sprawy" w Radiu Plus i występował w roli komentatora wydarzeń politycznych m.in. w TVN24, Polsat News i TV Republika. Był też dziennikarzem działu politycznego "Super Expressu". Od 2026 roku związany zawodowo z Kanałem Zero. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec.

Książka powstała w oparciu o program "Alfabet Millera" telewizji internetowej Super Express TV, emitowany też na kanale YouTube „Super Expressu”. Obecnie rozmowy z byłym premierem prowadzi zastępca red. naczelnego "Super Expressu" Hubert Biskupski, twórca i szef superbiz.pl oraz "Super Biznesu". 

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LESZEK MILLER