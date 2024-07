Kontrowersyjne słowa Babiarza na wizji

Już na początku igrzysk olimpijskich Polacy zostali mocno podzieleni przez to, co działo się podczas ceremonii otwarcia imprezy w Paryżu (np. queerowe nawiązanie do "Ostatniej Wieczerzy"). Ogromny zgrzyt nastąpił również po komentarzu Przemysława Babiarza, kiedy na wodach Sekwany jedna z wokalistek zaśpiewała utwór "Imagine" stworzony przez Johna Lennona. – Świat bez nieba, narodów, religii... i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – powiedział na wizji dziennikarz.

Władze "TVP" zdecydowały się zawiesić Babiarza i odsunąć go od komentowania igrzysk olimpijskich, zanim w ogóle rywalizacja w Paryżu się rozpoczęła. - Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie - to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie. Informujemy, że po wczorajszym, skandalicznym wystąpieniu i słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas igrzysk olimpijskich - ogłoszono w specjalnym oświadczeniu, odczytanym w trakcie programu "19:30". Pomimo faktu, że w obronie dziennikarza stanęło wiele osób (np. Jacek Kurski, były dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski, kibice Legii), decyzja ta została utrzymana.

Leszek Miller zabiera głos

Jak się okazuje, dużym fanem tegoż utworu jest Leszek Miller. W obszernym wpisie na Facebooku poświęcił on jemu (oraz Johnowi Lennonowi i zespołowi "The Beatles"). - Dla mnie, podobnie jak dla milionów ludzi na całym świecie, piosenka „Imagine” jest jednym z najpiękniejszych utworów, jakie powstały po II wojnie światowej. W swoim tekście, John Lennon wyobraża sobie świat bez granic, religii, własności i konfliktów, co można interpretować jako utopijną wizję pokoju, jedności i harmonii. Sam autor widział w niej bardziej wyraz nieziszczalnych marzeń niż rzeczywisty manifest polityczny. W jednym z wywiadów przyznał, że piosenka ta jest raczej o nadziei na lepszy świat niż o promowaniu konkretnej ideologii, jak np. komunizm - napisał.

- „Imagine” zawiera uniwersalne przesłanie dotyczące różnych filozofii społecznych i politycznych, podkreślając znaczenie pokoju i zrozumienia między ludźmi. Nie był to jedyny utwór tego typu w dorobku Lennona, który jako artysta i działacz społeczny często wyrażał swoje poglądy na temat pokoju, równości i sprawiedliwości społecznej. Był krytyczny wobec wojen, skorumpowanej władzy, nierówności i ucisku, co można dostrzec w jego twórczości - dodawał.

Miller w dosadnych słowach odniósł się do słów Przemysława Babiarza. Jak bezkompromisowo stwierdził:

- Na koniec, kilka słów o Przemysławie Babiarzu. W czasach Jacka Kurskiego był on członkiem dworu prezesa i jako propagandysta powinien już dawno zostać zwolniony. Wiedząc, że to nieuchronne, czekał na okazję, aby odejść z hukiem i dymem, co ostatecznie mu się udało. Wykorzystał moment, a teraz śmieje się w kułak. Tak to jest, kiedy zwleka się z decyzjami, które już dawno powinny być podjęte

