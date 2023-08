Magdalena Ogórek poprowadzi debatę Kaczyńskiego i Tuska? Zabrała głos

Paweł Poncyljusz to hulajnogowy pirat

Magdalena Ogórek jest znana przede wszystkim widzom TVP, gdzie prowadzi kilka programów związanych z polityką. Nie stroni od zadawania trudnych pytań i nieustępliwie dyskutuje ze swoimi gośćmi. Biorąc pod uwagę jej ogromne doświadczenie, można założyć, że poprowadzenie debaty szefów dwóch największych partii w Polsce to dla niej zadanie wprost doskonałe. Co na to sama dziennikarka?

- Nigdy nie wiemy, jakie życie napisze wyzwania. Ja każde wyzwanie podejmuję ochoczo – stwierdziła Magdalena Ogórek w rozmowie z Pudelkiem.

Dopytywana konkretnie o debatę Kaczyński-Tusk, dziennikarka stwierdziła, że to bardzo ciekawy format, z którym ma wiele do czynienia w swojej pracy.

- Debata to jest jeden z instrumentów demokracji. Wiele formatów, które prowadzę w telewizji publicznej, opiera się na tej formule debaty. Siada polityk, dwóch lub czterech, i są zaraz w krzyżowym ogniu pytań, po czym zaczynają rozmowę – stwierdziła.

Jeśli chodzi o przygotowanie, z pewnością Magdalenie Ogórek niczego nie brakuje. Z zainteresowaniem odniosła się do tego pomysłu.

- To jest bardzo ciekawe. Ja zawsze uważam, że każda wymiana myśli jest dobra – skwitowała.

Kto wie, być może za jakiś czas zobaczymy ją właśnie w tej roli?

