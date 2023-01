Agata Duda przekazała to cudo na WOŚP! Prezydent też coś dorzucił

Co za przemiana!

To mrozi krew w żyłach

Magdalena Ogórek w szpitalu! Trafiła na SOR: "Muszę odpoczywać"

Magdalena Ogórek trafiła do szpitala! Znana z TVP dziennikarka i prezenterka bardzo zaniepokoiła swoich fanów wpisem, który pojawił się na jej koncie na Instagramie późnym wieczorem w niedzielę (29 stycznia). Ogórek wyznała, że ma problemy zdrowotne, dziennikarka musiała szukać pomocy na SOR-ze, czyli szpitalnym oddziale ratunkowym. Co się stało Magdalenie Ogórek? Jak napisała, była w szpitalu, ale przebywa aktualnie już w domu. Niestety, zdrowotne zawirowania sprawiły, że Magdalena Ogórek na pewien czas musi zrezygnować z pracy i odpoczywać. Znika więc, jak sama powiadomiła, na kilka dni z anteny TVP:- Kochani, nagłe wydarzenie z potrzebą przyjazdu na SOR. Już jestem w domu, ale do piątku nie będzie mnie w pracy - muszę odpoczywać - napisała Ogórek pokazują też zdjęcie ze szpitala. Widać na nim rękę z wbitym wenflonem.

i Autor: Screen/Instagram Magdalena Ogórek

Kto zastąpi w telewizji Magdalenę Ogórek?

Mając na uwadze swoich wiernych telewidzów Magdalena Ogórek przekazała, że program, który prowadzi w TVP Info, "Plan dnia" w zastępstwie będzie prowadziła za nią inna dziennikarka, znana widzom TVP Ewa Bugała: - "Plan dnia" zostawiam na ten tydzień w dobrych rękach Ewy Bugały. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia - dodała. Faktycznie, Magdalena Ogórek się nie oszczędza, dużo pracuje i narzuca sobie niemałe tempo. Sama nieraz przyznaje, że od świtu do wieczora jest zabiegana, a taka gonitwa niestety, ale odbija się na zdrowiu.

NIŻEJ W GALERII ZDJĘĆ ZOBACZYCIE, JAK KIEDYŚ WYGLĄDAŁA MAGDALENA OGÓREK

Sonda Oglądasz TVP? Tak Nie

Politycy od Kuchni - Michał Kamiński o sprawach politycznych Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czy nie wymagasz od siebie zbyt wiele?

Posłuchaj, jak wyznaczać sobie cele, aby być SZCZĘŚLIWYM!