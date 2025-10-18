Donald Tusk, obecny premier Polski, ma bogatą karierę polityczną, ale mało kto wie coś więcej o jego młodości.

Z wykształcenia historyk, Tusk w młodości angażował się w działalność antykomunistyczną, a później pracował fizycznie.

Zaskakujące, że zanim został politykiem był robotnikiem wysokościowym, a nawet sprzedawcą pieczywa!

Dowiedz się więcej o nietypowych zajęciach, które ukształtowały przyszłego premiera, i sprawdź, jak wyglądał Tusk w młodości!

Wykształcenie Donalda Tuska. Szef rządu skończył historię

W oficjalnej biografii premiera Donalda Tuska możemy przeczytać, że z wykształcenia jest on historykiem. Ukończył on historię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie studiów angażował się w działalność przeciwko reżimowi komunistycznemu. Podjął m.in. współpracę z podziemnymi Wolnymi Związkami Zawodowymi. W 1980 r. zainicjował Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS), które stało się częścią ruchu Solidarności.

Został przewodniczącym Solidarności w swoim miejscu pracy i dziennikarzem tygodnika wydawanego przez związek, a potem dosłownie wsiąkł w politykę na lata! To dlatego, wiele osób może nie kojarzyć, że w młodości Tusk pracował fizycznie. Najbardziej znanym zajęciem, o którym z pewnością słyszało wielu, było to, którym Tusk zajmował się aż 7 lat. Otóż pracował on na wysokościach w spółdzielni "Świetlik", gdzie czyścił i malował kominy.

Gdzie pracował w swoim życiu Tusk? W młodości łapał się różnych zajęć

Jeszcze przed wyborami w 2023 roku Donald Tusk jeździł po Polsce, by rozmawiać z rodakami. Na jego trasie pojawił się także Lidzbark Warmiński. W czasie rozmowy z mieszkańcami nagle pojawił się też temat pracy Tuska, którą wykonywał przed laty. Polityk wprost wyliczył wówczas, jakich zajęć się imał. Niektóre z profesji mogą zaskoczyć. Szef PO sam wskazał, czym się zajmował i kolejno wyliczył wszelkie zawody. Szczególnie jeden z nich może zaskakiwać, ponieważ premier jako młody mężczyzna... sprzedawał pieczywo!

Od kilku tygodni słyszę, że pojawia się komunikat, że Tusk nigdy nie pracował. Ja mogę się czuć lekko frajerem przy Morawieckim czy Kaczyńskim, bo nie umiałem się w życiu tak ustawić... Często słyszałem od Kaczyńskiego, że on jest z ludu a ja jestem elita, tzw. w znaczeniu że jesteśmy oderwani i nie wiemy, co to normalne życie. Ja mam wielką satysfakcję z tego, że przez całe dorosłe życie pracowałem w różnych miejscach. Najdłużej byłem robotnikiem fizycznym, przez 8 lat w ten sposób utrzymywałem rodzinę. Prowadziłem też wydawnictwo książkowe z sukcesem, mój pierwszy zawód wyuczony to nauczyciel historii, pracowałem jako dziennikarz w kilku czasopismach, byłem sprzedawcą pieczywa na początku stanu wojennego. Sprzedawałem w tunelu dworcowym w gdańsku jagodzianki - wyliczył wówczas Tusk.

Co ciekawe, o swojej pracy sprzed lat mówił też w 2023 roku goszcząc w Zawierciu. Wtedy komentując zarobki Donald Tusk zdradził: - Mam wyższe wykształcenie, ale 1/3 mojego dorosłego życia przepracowałem jako robotnik, jako sprzedawca pieczywa. Nie mam poczucia, że robiłem coś gorszego. Jak pracowałem na linach, to zarabiałem lepiej niż jako premier, jak malowałem kominy - komentował.

