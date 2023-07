Posłanka Koalicji Obywatelskiej to pasierbica znanego aktora

W polskim Sejmie zasiadają dwie posłanki Gajewskie: Kinga Gajewska, która jest żoną posła Arkadiusza Myrchy (w Sejmie od 2015 roku) oraz posłanka Aleksandra Gajewska, która jest parlamentarzystką od 2019 roku. Obie często współpracują, bo są razem w Koalicji Obywatelskiej, ale spokrewnione nie są, choć miały sytuację, że je pomylono, do pomyłki doszło w czasie ślubowania w 2019 roku. W trakcie uroczystości w Sejmie Kinga Gajewska odebrała zaświadczenie Aleksandry Gajewskiej. Co więcej, nie zauważyła, że na dokumencie widnieje nie jej imię i pozowała z nim do zdjęcia. Jeśli chodzi o Aleksandrę, to jej mama jest w związku małżeńskim z bardzo znanym polskim aktorem: Piotrem Polkiem. Widzowie doskonale znają Polka, bo od lat gra w serialach i filmach. Wystarczy wspomnieć, że jest gwiazdorem serialu "Ojciec Mateusz", w którym gra policjanta Oresta Możejkę. Mama Aleksandry Gajewskiej, Joanna Gajewska, jest trzecią żoną Piotra Polka!

Piotr Polka ma za sobą trzy śluby i dwa rozwody. W latach 1986–1993 był mężem Hanny Wryczy (która zmarła w 2019). Po latach aktor tak wspominał pierwsze małżeństwo: - Byliśmy z Hanką w latach 90. dość popularną parą. Wiadomość o naszym rozstaniu stała się sensacją, chyba jako pierwsi trafiliśmy na okładki kolorowych pism. (...) Okazałem się tym złym, bo porzuciłem i w dodatku dla innej kobiety. Nikt nie wnikał, jakie było nasze małżeństwo, Hanka mówiła, że cudowne. Ja wolałem nic nie opowiadać - mówił w "Twoi Stylu". Niestety, młodzieńcza miłość nie przetrwała, a do rozwodu doszło w 1993 roku. W latach 2000–2011 aktor był mężem aktorki Magdaleny Wołłejko. Uchodzili za zgraną parę, często pojawiali się razem na imprezach branżowych. Ta miłość jednak nie przetrwała.

Ślub Piotra Polka i Joanny Gajewskiej owiany tajemnicą

W 2015 Piotr Polk poślubił właśnie Joannę Gajewską, czyli mamą posłanki Gajewskiej. Jednak o samym ślubie media dowiedziały się dopiero kilka lat po tym wydarzeniu, Polk i Gajewska utrzymywali to w tajemnicy. Jak Piotr Polk poznał trzecią żonę? Zaczęło się od wspólnej pracy, bo Joanna Gajewska została najpierw jego menadżerką. Kilka lat po ślubie, gdy prawda o małżeństwie wyszła na jaw, w "Twoim Imperium" żona aktora, wyznała: - Niczego nie ukrywaliśmy, lecz nie widzimy powodu, by informować o swoim życiu prywatnym. (...) Życie prywatne zachowujemy z mężem dla siebie.

Posłanka Aleksandra Gajewska jest często nazywana najpiękniejszą posłanką. Patrząc na jej mamą widać, jak na dłoni, po kim polityczka odziedziczyła urodę. Joanna Gajewska to piękna kobieta. Teraz można ją zobaczyć u boku Polka często, para nie kryje swojej miłości i bierze udział w różnych wydarzeniach. Zobaczcie a naszej galerii zdjęcia pięknej mamy posłanki Aleksandry Gajewskiej.