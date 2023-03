Marianna Schreiber chce się związać z wojskiem na stałe?! „Sama

Pani Magdalena poznała Jana Pawła II, gdy miała 12 lat. Kochała go! Straszne, co zrobiła po latach

Marianna Schreiber całkowicie zmieniła swoje życie, wstępując do wojska. Po trwającym miesiąc szkoleniu w końcu wróciła do domu. Choć można by się spodziewać, ze żona ministra PiS będzie zadowolona z końca musztry, w praktyce okazało się, że chętnie wróci do wojska. - Rozważam przyszłość związaną z Wojskiem Polskim – powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską. Zapytana, skąd pewność co do związania kariery z armią, odpowiedziała bez wahania. - Sama jestem tym zaskoczona. W wojsku odnalazłam potwierdzenie wartości, które wyznawałam już wcześniej w życiu. Mogę śmiało powiedzieć, że wpadłam w ten wojskowy rytm. W Wojsku Polskim naprawdę można się zakochać. Mam na myśli nie tylko samą atmosferę współpracy, ale też możliwości, które oferuje. Miłość do własnego kraju to ogromna wartość. Można tylko o niej mówić lub potwierdzić w praktyce. Czyny od zawsze są mi bliższe – stwierdziła.

Marianna Schreiber podkreśliła też, ze cały czas mogła liczyć na wsparcie najbliższych, co pomogło jej wytrzymać trudniejsze chwile. - Mogę też liczyć na duże wsparcie w rodzinie. Po powrocie do domu zorganizowali dla mnie chwytające za serce powitanie. Towarzyszyli mi na przysiędze i mocno kibicowali. Jak tylko córka dojrzała mnie w tłumie, od razu zamachała na powitanie. Niezwykle mnie to wzruszyło – wspominała.

