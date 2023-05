Marianna Schreiber nie wybaczy Tuskowi! „Obraził pan moją mamę”

Janusz Kowalski ma wsparcie gwiazdora disco polo! Nie do wiary, kto go popiera

Marianna Schreiber rozzłościła się nie na żarty, kiedy usłyszała przemową Donalda Tuska w Sulechowie. Były premier wyjątkowo ostro podsumował tam działania obecnego rządu, a także ich elektorat. - Wszystko w Polsce od kilku lat jest postawione na głowie. Królami życia są Ci, którzy chleją, biją swoje dzieci i kobiety, a pracą nie zhańbili się od wielu lat. Wymarzona polityczna klientela dla władzy – grzmiał lider PO.

Właśnie ta część wypowiedzi polityka rozgniewała Mariannę Schreiber, która dała wyraz swoim emocjom na Twitterze. - Co to ma być? Pan właśnie okropnie obraził moją Mamę, która (MÓWIĘ OTWARCIE), głosuje na PiS. Jak można wrzucać do jednego worka patologię z uczciwymi wyborcami przeciwników politycznych - patriotami? – pyta w poście.

Wydaje się, że tym stwierdzeniem Donald Tusk podpadł Mariannie Schreiber i jeszcze trudniej mu będzie zaskarbić sobie jej sympatię. To jednak nie wszystko – lider PO bez ogórdek uderzał też w działania rządu, nawiązując do poruszającej sprawy śmierci Kamilka z Częstochowy.

- Od dłuższego czasu, od ładnych kilku lat żyjemy w państwie, którego władza promuje przemoc. Ja mam ze sobą całą teczkę cytatów, nie chcę was zanudzać. Cytatów o tym, jak minister od oświaty albo rzecznik praw dziecka mówią, jak to fajnie jest lać dzieci i że jak się nie bije dzieci, to wtedy jest problem wychowawczy – mówił polityk. Donald Tusk mówił też o pogradzie obecnej władzy dla słabych i promowaniu przemocy.

- My żyjemy dzisiaj w kraju, gdzie władza nie tylko promuje przemoc w różnej postaci, nie tylko każdego dnia, tygodnia demonstruje pogardę wobec słabych. Naprawdę nie ma w tym przypadku, że w Polsce jest coraz mniej powietrza dla tych słabszych - stwierdził były premier.

Co to ma być? Pan właśnie okropnie obraził moją Mamę, która (MÓWIĘ OTWARCIE), głosuje na PiS. Jak można wrzucać do jednego worka patologię z uczciwymi wyborcami przeciwników politycznych - patriotami?😡 pic.twitter.com/VaJLn2lHjS— Marianna Schreiber (@MSchreiberM) May 11, 2023