Marianna Schreiber o powodach rozstania z Łukaszem Schreiberem!

Kariera Marianny Schreiber rozpoczęła się hucznie w 2021 roku, gdy – w tajemnicy przed swoim mężem, politykiem Prawa i Sprawiedliwości- kobieta wzięła udział w programie TVN „Top Model”. Niestety – mimo iż małżeństwo ma razem dziecko, nie uchroniło ich to od rozstania, w dodatku bardzo medialnego. Szczególnie, że Łukasz Schreiber jak twierdzi Marianna - o rozstaniu z żoną postanowił poinformować za pomocą mediów - zamiast porozmawiać z nią o tym problemie osobiście.

Całą sprawę bardzo mocno przeżywa Marianna, czemu daje upust w mediach, szczególnie w obszernym wywiadzie, którego udzieliła portalowi „AntyFakty”. To tam dokonuje wnikliwej analizy powodów, dla których – jej zdaniem – została porzucona przez męża:

„Nasze drogi gdzieś tam się rozchodziły, tak? Te opinie ludzi na nasz temat, to pisanie do mojego męża, że "twoja żona to i tamto", nagabywanie... Myślę, że mój mąż tego po prostu nie dał rady udźwignąć -wyznała. A druga sprawa to też ta poprawność polityczna jest najbardziej taka druzgocąca w tym wszystkim, bo tak naprawdę co ja złego zrobiłam? Walczę we freakach, w których zaraz będzie walczył Tomek Adamek, w których są mistrzowie olimpijscy, piłkarze. Zachowałam się jak patologia? No nie. Gdzieś tam wybrałam inną drogę i przez to czuję, jakbym straciła kawałek siebie. Niby z jednej strony tutaj siedzę, wiele osób może powiedzieć, że wyglądam atrakcyjnie, a ja czuję, jakbym nie miała nogi albo ręki.„

Jednocześnie Marianna ma duży żal do mediów, że sprawia jej rozstania z mężem – ma wymiar publiczny. Obecne doświadczenia, nazywa „jednym z najgorszych momentów w życiu”:

„No właśnie to, że zostało to wciągnięte do mediów, bo nie robi się takich rzeczy, jak ma się dziecko. No ale stało się, trzeba iść dalej, moim obowiązkiem jako matki jest zadbać o komfort swojego dziecka, dlatego nie chcę bardziej tego roztrząsać czy zagłębiać się w to. Dopóki nie będę musiała, to nie będę tego robiła i nie chcę tego robić. Czuję się z tym okropnie, czuję się strasznie, ale z drugiej strony ja jestem ponad to i nie będę oddawać ludziom tym samym. Chcę być silna dla swojego dziecka i też silna dla siebie. Myślę, że to jest jeden z takich najgorszych momentów w moim życiu.

Mimo rozstania z mężem Marianna nie ma zamiaru się poddawać i załamywać, dlatego potwierdziła swój dalszy udział w Clout MMA . Decyzję umotywowała swoim profesjonalizmem oraz – kwestiami materialnymi:

„Mnie to bardzo przerosło. Miałam wrażenie, że się nie pozbieram, nie udźwignę tego. Jeszcze to wszystko, co mnie w internecie spotkało, zaczęłam sobie wyobrażać jakieś najgorsze rzeczy, w jednej chwili straciłam pewność siebie, straciłam poczucie tego, co osiągnęłam. W moment poczułam się nikim. Poczułam się bezsilna i dlatego pomyślałam sobie, że jak ja będę w stanie w ogóle tam wyjść? Jak ja nie miałam odwagi, żeby wyjść i rozmawiać z ludźmi, to jak ja miałam wyjść do walki? Ale potem pomyślałam sobie: dlaczego ja mam być tą osobą, która będzie siedziała w kącie i płakała? Muszę się podnieść i - nie ukrywając - to też jest moja praca, a w pracy chcę oddzielić życie prywatne i być profesjonalistką. I nie ukrywam, że jeśli mówię, że to moja praca, to też są moje pieniądze. W tym momencie ja tymi pieniędzmi będę smarowała chleb swojemu dziecku. Dlatego nie chcę dawać satysfakcji osobom, które czekają aż się poddam, które podcinały mi skrzydła w internecie.”