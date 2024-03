Historia miłości Marianny i Łukasza Schreiberów to nie sielanka. Przeżyli koszmar

Żona kandydata na prezydenta Bydgoszczy po raz pierwszy się na to zdecydowała. Odkryła prawdę o mężu!

Marianna Schreiber poznała Łukasza Schreibera w 2013 roku. Początki znajomości nie były łatwe ze względu na dzielącą ich odległość – ona mieszkała wówczas w Warszawie, a jej przyszły mąż w Bydgoszczy.

- Jak szalona jeździłam do Bydgoszczy. [...] Dziewczyna z Warszawy poznała zwykłego chłopaka z Bydgoszczy. Nic nadzwyczajnego, rzekłbyś - związek jak wiele innych. Zaczęło się komplikować gdy zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić, aby być razem na co dzień - Bydgoszcz czy Warszawa? – wspominała kilka lat temu Marianna Schreiber na blogu.

Jak się okazuje, starszy o sześć lat Łukasz Schreiber zawrócił w głowie młodziutkiej Mariannie. Był wówczas księgarzem i jeszcze nic wskazywało na to, że za jakiś czas zwiąże się z polityką zawodowo. Przyznała, że była w nim szaleńczo zakochana mimo znacznych różnic. Ten był opanowany, dojrzały i doświadczony, podczas gdy ona była raczej bardzo uczuciowa i otwarta. On był już po rozwodzie z pierwszą żoną, a do tego miał z nią dziecko. To nie zraziło jednak Marianny.

- Poznałam zwykłego faceta, który mógł być dla mnie opoką, jakiej nigdy nie miałam, bo nie miałam taty. Tytuł żony polityka dostałam po drodze, choć nigdy tego nie chciałam. Nie znałam się też na polityce w ogóle. Nie wiedziałam wtedy, co to znaczy być posłem. Byłam gówniarą, która wyszła z domu, z którego chciała zniknąć od dawna, chciałam być kochana. I poszłam w to – mówiła Marianna Schreiber w rozmowie z WP Kobieta.

Niestety, para szybko została wystawiona przez los na ciężką próbę. W 2014 Marianna Schreiber poroniła. To było dla niej bardzo trudne doświadczenie, mimo że ciąża nie była planowana. Tragedia odbiła się na ich związku, powodując kryzys, a w końcu doprowadzając do rozstania.

Po pewnym czasie jednak Marianna i Łukasz wrócili do siebie, a na świecie pojawiła się ich córeczka Patrycja. Gdy obecna zawodniczka freak fightów została matką, miała zaledwie 22 lata i studiowała. To był także okres, w którym Łukasz Schreiber dużo pracował i podróżował na trasie Warszawa-Bydgoszcz, przez co spędzał mało czasu z rodziną.

- Kiedy wracał w nocy, nasza córka prawie nie spała, a on i tak siedział przy laptopie i pracował. A ja też nie byłam wtedy gotowa na macierzyństwo, miałam 22 lata, byłam strasznie słaba. To było ekstremalnie trudne. Nie wiem, jaką siłę mieliśmy, że udało nam się to przetrwać – opowiadała Marianna Schreiber w jednym z wywiadów.

Rok po narodzinach córki Łukasz i Marianna Schreiberowie wzięli ślub, kariera polityczna mężczyzny także nabrała tempa dzięki uzyskaniu mandatu poselskiego w wyborach. Wiele zmienił występ Marianny Schreiber w „Top Model”, gdzie stawiła się bez wiedzy męża, by spełnić swoje marzenia. Choć odpadła z programu dość szybko, zyskała dużą popularność.

Marianna Schreiber zaczęła się udzielać w mediach społecznościowych, komentując politykę i wstawiając wspólne zdjęcia z rodziną. Wiele z nich wywołało kontrowersje, bowiem ona wyglądała na nich na zakochaną, a niektórzy zarzucali, że Łukasz Schreiber ma minę cierpiętnika i ucieka od niej wzrokiem. Sama zainteresowana jednak zawsze stawała po stronie męża i broniła go przed złośliwościami. On z kolei nie chciał się publicznie wypowiadać na temat działalności żony.

Od czasu udziału w „Top Model” Marianna Schreiber próbowała różnych rzeczy, jak założenie własnej partii czy pójście na dobrowolne szkolenie do wojska. Od jakiegoś czasu zaś zaangażowała się we freak fighty i trening. Z kolei jej mąż ubiega się o fotel prezydenta Bydgoszczy w zbliżających się wyborach samorządowych.

Łukasz Schreiber zaś powiedział w wywiadzie z portalem metropoliabydgoska.pl, że para podjęła decyzję o rozstaniu i rozważają separację. Jego żona zaś na InstaStory przekazała, że ona nie podjęła żadnej decyzji, a o wszystkim dowiedziała się z mediów.

Co będzie dalej z parą? Nie wiadomo, ale ich historia pokazuje, że nie zawsze mieli lekko, a mimo to kryzysy udawało się zażegnać. Razem wiele przeżyli, w tym koszmar, jakim jest utrata dziecka. Być może i tym razem uda im się dojść do porozumienia.

