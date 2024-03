Mąż porzucił Mariannę Schreiber. Teraz ma dla niej wiadomość! „Jeśli tak sądzi to…”

O małżeństwie Schreiberów zrobiło się głośno, kiedy Marianna Schreiber szturmem wkroczyła w świat showbiznesu. Wystąpiła w programie „Top Model” oraz założyła kontrowersyjną partię „Mam dość”. Napisała również swoją autorską książkę, a nawet wstąpiła do wojska! Obecnie żona polityka przygotowuje się do walki w Clout MMA . Łukasz Schreiber natomiast wciąż zajęty jest polityką, wcześniej zajmowały go wybory parlamentarne, a teraz polityk szykuje się do walki o fotel prezydenta Bydgoszczy. Wygląda na to, że wiele obowiązków nie sprzyja w pielęgnowaniu związku, bo jak poinformował polityk w wywiadzie dla portalu metropoliabydgoska.pl, para zdecydowała o rozstaniu. Zupełne inne zdanie w tym temacie ma żona polityka Marianna Schreiber, która poinformowała w swoich mediach społecznościowych, że nic nie wiedziała o tym zamiarze.

– Szkoda, że mój mąż postanowił nasze życie intymne skomentować przez gazety – nie jest to chyba najlepsza decyzja w jego życiu. Nie znalazł czasu by powiedzieć mi to w twarz. Rozumiem, że to presja związana z wyborami. Ja żadnej decyzji nie podjęłam – komentowała Schreiber.

– Już kilka lat temu wiedziałam, że mój mąż wybrał karierę polityczną – nie rodzinę. Starałam się to zaakceptować. Chciałam, żeby mój mąż się rozwijał, cieszyłam się jego sukcesami. P.S Łukaszu, skoro wybrałeś taki format komunikacji, to z tego skorzystam i napiszę Ci tyle – że mogłeś mi to powiedzieć choćby z szacunku dla naszego dziecka podczas rozmowy telefonicznej, a nie używać to tego gazet. Tak się po ludzku nie robi to nie fair – oświadczyła Marianna Schreiber na swoim Instagramie. Sprawę skomentował nam na gorąco Łukasz Schreiber, który życzy żonie wszystkiego, co najlepsze. – Życzę jej powodzenia. Jeśli tak sądzi, to trudno... – mówi nam poseł PiS Łukasz Schreiber.

