Marianna Schreiber pokazała, kto wygrał jej aukcję na WOŚP. O rany…

Marianna Schreiber postanowiła się zaangażować we wspieranie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak jak wielu celebrytów, sportowców, dziennikarzy i polityków postanowiła wystawić na aukcję wspólne pływanie w basenie na terenie parku rozrywki Suntago. Zwycięzca może okazać sporym zaskoczeniem dla wielu osób. - To informuję, że basen ze mną wylicytował Pan Michał Marszał… Na kwotę 7150 zł na rzecz fundacja WOŚP. Uprzedzę pytania: nie będzie to wydarzenie miało charakteru „małego big brothera” Kilka godzin pływania i rozmowy w Suntago – napisała na Instagramie Marianna Schreiber.

Kim jest Michał Marszał?

Michał Marszał jest odpowiedzialny za tworzenie mediów społecznościowych tygodnika „Nie”, którego redaktorem naczelnym był Jerzy Urban. Słynie z memów, które wyśmiewają polską politykę. Nie odpuszcza nikomu – wyśmiewa polityków wszystkich frakcji, ale także sportowców i celebrytów, ale także problemy społeczne. Często odpisuje także politykom na ich posty na Twitterze. Ostry humor publikowany w mediach społecznościowych tygodnika „Nie” przyczynił się do znacznego wzrostu ich popularności. - Ten sposób uprawiania dziennikarstwa, komentowanie bieżących wydarzeń w inny sposób niż dotychczas robiono to w gazetach, jest dla mnie przyjemny – mówił Michał Marszał w wywiadzie z portalem Press. Jego spotkanie z Marianną Schreiber może być pełne mocnych żartów.

Aukcja Michała Marszała

Warto zaznaczyć, ze sam Michał Marszał również wspiera WOŚP. Na aukcję wystawił dzień wspólnego tworzenia memów. - Zapraszam do udziału w licytacji na WOŚP. Przyjadę do dowolnego miejsca w Polsce i razem przez cały dzień będziemy klepać memuszki – napisał na Instagramie. Na post odpowiedziała Marianna Schreiber. - Dzień dobry, kochani - nie licytuję dnia robienia memów. Dziękuję jednak za to, że chcecie, aby połączyć dzień na basenie z dniem robienia memów. Sądzę jednak, że to niemożliwe – odpisała, zanim jeszcze było wiadomo, kto wygra licytację.

