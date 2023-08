Marianna Schreiber pokazała nekrolog. Wielkie zaskoczenie

Niemcy trują nam Odrę?! Niemiecka dziennikarka ujawnia zaskakujące informacje. "Zakłady przyczyniły się do ubiegłorocznej katastrofy"

Marianna Schreiber już jakiś czas temu zapowiadała, że chce wejść do polityki ze swoją partią „Mam Dość 2023”. Po drodze pojawiły się jednak komplikacje z rejestracją partii, a jej sympatycy co jakiś czas dopytywali, jak wygląda sprawa z partią. Teraz sama zainteresowana postanowiła zabrać głos.

- Mogę się pochwalić, po wielu próbach i staraniach zostało zarejestrowane moje polityczne dziecko - Partia „Mam Dość”.Tylko tu pojawia się pewien „mały” problem - stało się tak mimo mej jednoznacznej decyzji o wycofaniu zarówno poparcia, mojego udziału jak i samego wniosku o rejestrację tejże Partii. Partii której byłam zarówno JEDYNĄ pomysłodawczynią, jak i jej organizatorką – założycielką – napisała na Twitterze.

Następnie Marianna Schreiber stwierdza, że sytuacja jest kuriozalna, bowiem dopiero po ogłoszeniu wycofania się z aktywności politycznej udało się zakończyć rejestrację partii.

- Decyzja Sądu jest o tyle kuriozalna, że sam proces rejestracji ciągnął się miesiącami. A po moim WYCOFANIU nie tylko wniosku ale również Z AKTYWNOŚCI POLITYCZNEJ - co oświadczyłam już dawno temu… Wniosek został zaakceptowany i w rezultacie partia została zarejestrowana praktycznie z dnia na dzień – stwierdziła Marianna Schreiber.

Następnie stanowczo odcięła się od „Mam Dość” i podkreśliła, ze wycofała się z polityki. - Nie chcę mieć nic wspólnego z tym bytem i wszystkim co go dotyczy. Odcinam się od tego. Cieszę się, że nie będę brała udziału w tym krindżu. Ale sporo fanu dostarczy mi dalsze działanie. A tak poza wszystkim, ta decyzja sądu jest dla mnie kolejnym przyczynkiem do mojej tezy o potrzebie całościowego zaorania – stwierdziła na koniec.

Cały post zilustrowała nekrologiem, na którym czytamy: „Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 sierpnia 2023 zmarła przeżywszy 0 lat Mam Dość Marianny Schreiber. Ceremonie pożegnalna odbędzie się dnia 17 sierpnia o godz. 14:30 na Twitterze i w Internetach. O pogrzebie zawiadamia pogrążona w smutku Marianna”.

