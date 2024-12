Marianna Schreiber przegięła? Granice zostały przekroczone, OMZRiK komentuje

Kontrowersyjny wpis Schreiber w ogniu krytyki

„Witaj w domu, biały bracie” – tak Marianna Schreiber skomentowała powrót do Polski Janusza Walusia, skazanego za zabójstwo czarnoskórego działacza Chrisa Haniego. Do wpisu dołączyła zdjęcie Walusia, który w 1993 roku zastrzelił lidera Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej.

Fakt zapytał Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (OMZRiK) o ocenę słów Schreiber. Organizacja nie miała wątpliwości, że wpis przekroczył granice: "To paskudny wpis. To nawiązanie do białej supremacji, do ideologii apartheidu i narracji neonazistowskich organizacji" – powiedział OMZRiK w rozmowie z „Faktem”.

6. rocznica śmierci Jolanty Szczypińskiej. Widok jej grobu łamie serce, tonie w kwiatach

Kim jest Janusz Waluś i dlaczego jego powrót wzbudza emocje?

Janusz Waluś został skazany za zabójstwo Chrisa Haniego, jednego z najważniejszych działaczy walczących z apartheidem. Waluś, zwolennik supremacji białych, został skazany na śmierć, ale wyrok zamieniono na dożywocie. Po 29 latach więzienia Trybunał Konstytucyjny RPA zdecydował o jego przedterminowym zwolnieniu. W piątek, 8 grudnia 2023 roku, 71-letni Waluś został deportowany do Polski.

OMZRiK: „To narracja neonazistów”

Marianna Schreiber, znana z kontrowersyjnych wypowiedzi, postanowiła uczcić ten moment wpisem, który wzburzył opinię publiczną. Internauci oskarżyli ją o rasizm i gloryfikację przestępcy. OMZRiK w rozmowie z „Faktem” nie krył oburzenia: "To było nawiązanie do ideologii apartheidu i neonazistowskich haseł. Takie słowa są nieakceptowalne".

Schreiber broni się: „To nie rasizm”

Mimo fali krytyki Marianna Schreiber nie wycofała się ze swoich słów. "Moje zadowolenie z powrotu Walusia jest jak najbardziej prawidłowe. Nazywanie białego człowieka białym nie jest rasizmem" – napisała.

Wpis Schreiber wywołał lawinę komentarzy. Internauci pytają, gdzie są granice publicznych wypowiedzi i dlaczego takie słowa wciąż pojawiają się w przestrzeni publicznej. Jej komentarz stał się kolejnym przykładem, że jedna nieprzemyślana wypowiedź może wywołać prawdziwą burzę.

Poniżej galeria zdjęć: Marianna Schreiber na tajnym spotkaniu z Marcinem Najmanem. Zapraszamy!

Witaj w domu biały bracie. pic.twitter.com/yXsj9ygmCU— Marianna Schreiber (@MSchreiberM) December 7, 2024

Marianna Schreiber wyjawiła, co sobie poprawiała. Będziecie zaskoczeni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.