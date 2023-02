i Autor: instagram

W WOJSKU NIE MA LEKKO

Marianna Schreiber w wojsku. Ujawniła, co dostała do jedzenia i ile dostaje się pieniędzy za szkolenie

jot 20:24 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Marianna Schreiber od poniedziałku (20 lutego) jest w wojsku na szkoleniu, które potrwa w sumie 28 dni. Pierwsze godziny spędzone w wojsku nie są dla niej łatwe, ale skoro zdecydowała się na szkolenie musi je zaliczyć. W sieci Marianna Schreiber każdego dnia opisuje, co się u niej dzieje, jak mijają jej wojskowe dni. Pokazuje też, co dostaje do jedzenia. Schreiber wyznała też, ile pieniędzy dostaje się za takie szkolenie.